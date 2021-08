Cazul Caracal. Avocata familiei Luizei Melencu, acuzații dure în procesul lui Gheorghe Dincă: ‘Sunt protejate unele persoane’

Avocata familiei Luizei Melencu, pe nume Carmen Obârșanu, a făcut acuzații dure în procesul lui Gheorghe Dincă. De ce anume este dezamăgită aceasta.

Carmen Obârșanu este avocata familiei Luizei Melencu, tânăra despre care Gheorghe Dincă mărturisea, în urmă cu doi ani, că ar fi ucis-o, atât pe ea, cât și pe celalaltă victimă dispărută, și anume, Alexandra Măceșanu.

Avocata familiei Melencu a avut și o reacție dură în dosarul ce-l vizează pe Gheorghe Dincă, presupusul criminal, arătându-se dezamăgită de faptul că din cele 40 de probe trimise pentru expertiza criminalistică genetică, numai trei dintre ele au fost verificate.

Avocata familiei Melencu este de părere că dosarul Caracal a fost investigat cu mare dezinteres. Aceasta este deci dezamăgită de cum se mișcă lucrurile în ancheta ce vizează dosarul lui Gheorghe Dincă și a făcut acuzații foarte grave. Ea consideră că este o mare greșeală faptul că la expertiza criminalistică genetică au fost analizate numai trei din cele 40 de probe trimise.

Prin urmare, Carmen Obârșanu, susține că procurorii nu au dorit să analizeze și restul probelor și crede că tot dosarul Caracal a fost anchetat într-un dezinteres total, mai ales că aceasta a afirmat că au fost găsite mai multe probe ce au fost analizate de specialiști, probe care au indicat ADN-ul unei femei care este același cu ADN-ul dinților de sub butoi.

Tot avocata familiei Luizei Melencu a mai povestit că Gheorghe Dincă o teriorizează cu apeluri și că o sună chiar și de zece ori pe zi. În aceste apeluri, presupusul criminal nu renunță să lanseze amenințări la adresa acesteia.

Cazul Caracal a șocat România, și chiar dacă au trecut doi ani de la dispariția celor două fete, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, tragedia nu s-a încheiat.

Amintim că recent, au apărut noi detalii despre cazul fetelor, iar asta pentru că Gheorghe Dincă a povestit scene șocante despre crimele sale, care confirmă moartea fetelor. Gheorghe Dincă i-a povestit unui coleg de celulă ce a făcut, iar discuția a fost interceptată de polițiști, existând probe clare că cele două fete sunt moarte.

”Păi stai să-ţi spun! Eu, normal, pe prima am vrut să o arunc în Olt. Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă, omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ Şi zic: ‘Nu la Olt!’.

Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând… Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul, dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute. Da’ ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau… SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?”, spunea Gheorghe Dincă unui coleg de celulă. Continuarea AICI!