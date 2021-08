Stenogramele în care Gheorghe Dincă și-a dezvăluit crimele. Ce i-a făcut Luizei Melencu

Cazul Caracal a șocat România, iar la doi ani de la dispariția celor două fete, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, tragedia nu s-a sfârșit.

Recent, au apărut noi detalii despre cazul fetelor, întrucât Gheorghe Dincă a povestit scene șocante despre crimele sale, care confirmă moartea fetelor.

Astfel că Gheorghe Dincă i-a povestit unui coleg de celulă ceea ce a făcut. Discuția a fost interceptată de polițiști, prin urmare existând probe clare care atestă că cele două fete sunt moarte. Oamenii legii au putut afla de data aceasta detalii terifiante despre felul în care adolescentele au fost torturate, iar mai apoi ucise. Conform conversației avute în celulă, Gheorghe Dincă a recurs la metode inumane și a fost capabil de orice, numai să nu fie prins.

„Păi stai să-ţi spun! Eu, normal, pe prima am vrut să o arunc în Olt. Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă, omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ Şi zic: ‘Nu la Olt!’.

Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând… Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul, dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute. Da’ ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau… SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?”