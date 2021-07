Cazul Caracal: ce a mărturisit Gheorghe Dincă până acum. Ce se întâmpla după ce fetele urcau în mașina lui

Profilierii criminaliști au schițat în tușe precise profilul lui ucigașului care a îngrozit o țară întreagă, în urmă cu doi ani, cu cele două crime. Dincă a cedat în celulă și a început să scrie cu mâna lui ce le-a făcut celor două fete.

La începutul lunii noiembrie, criminalul a început să scrie cu lux de amănunte ce a făcut cu trupul Luizei, o fată simplă și cuminte, crescută de bunici. Dincă își începe mărturisirea cu ziua de 14 aprilie, atunci când a luat-o la ocazie pe Luiza și a intrat în vorbă cu ea. Acesta recunoaște că „m-a înfierbântat, mi s-a aprins becul. Nu mai judecam. Doream doar sex”.

Acesta îi propune 30 de lei pentru servii sexuale. Fata a refuzat, așa că o leagă cu o curea și o lovește peste față. Timp de 4 zile, Luiza este agresată sexual de către Dincă și un vecin de al acestuia. La un moment dat, fata se opune, iar bărbatul începe să o bată. Inculpatul povestește cum „fata nu mai mișca și aveai mâinile moi”. Atunci a hotărât să o bage în butoi.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind.”