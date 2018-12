eMAG are un top cu cele mai ciudate căutări pe site-ul său. La fel ca în 2017, nici cele de anul acesta nu sunt previzibile. Poate că asta e partea bună la oameni: te pot surprinde oricând.

eMAG face bilanțul anului și prezintă cele mai ciudate, curioase și greșite căutări. Crezi că poți intui ce au vrut oamenii să găsească? În unele cazuri e aproape imposibil. Cum ar fi când e o căutare de tipul „vreau sa vad toate jucariile care le are emag din pompierul sam”.

Mai jos, vezi toate listele (via Adevărul) pe care eMAG le-a adunat la final de an cu căutările. Acestea intră, oarecum, în ce zicea Iulian Stanciu, directorul eMAG, în urmă cu un an: oamenii caută informație din ce în ce mai mult pe site-ul magazinului online. Ba chiar unii pun magazinul deasupra motoarelor de căutare, când vine vorba de curiozități.

Cele mai tari căutări pe eMAG în 2018

ceas

squishy

căști

samsung

iphone

bicicleta

frigider

aragaz

troler

Desigur, așa cum a făcut și în ceilalți ani, eMAG a organizt pe categorii căutările. Mai jos sunt acestea.