Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV

Relația dintre Catinca și Oana Roman a fost intens mediatizată în ultimii ani – mai ales după internarea Mioarei Roman într-un centru de recuperare din Snagov – și nici măcar decesul acesteia nu le-a apropiat pe surori, dimpotrivă. Recent, disputa s-a reaprins, după ce Oana s-a arătat deranjată de faptul că sora și nepoata sa, Calina, folosesc numele de familie al tatălui său.

Oana Roman, mesaj despre relația cu sora sa: „Nu a existat nicio discuție”

Catinca și Oana Roman au avut de-a lungul timpului perioade în care au fost apropiate, dar și momente în care nu și-au vorbit. În trecut, Catinca a spus că relația lor a avut „plusuri și minusuri”, dar că, până la urmă, fiind surori, găsesc cumva drumul spre împăcare.

După ce tatăl Catincai, Iosif Zilahy, a murit, Oana i-a fost alături și a susținut-o. Totuși, vechile tensiuni au revenit: Oana nu a putut trece peste faptul că sora sa nu a fost prezentă, pe cât și-ar fi dorit, în ultimii ani de viață ai mamei lor.

Anul acesta, conflictul s-a reaprins. Aparițiile Catincai și Calinei la „Asia Express” și criticile primite — inclusiv acuzațiile că nepoata ar fi deteriorat mai multe apartamente închiriate — au deranjat-o pe Oana. Aceasta s-a arătat nemulțumită că numele „Roman” este asociat cu cele două, readucând tensiunile dintre surori în prim-plan.

Astfel, Oana Roman a cerut, în mod expres și chiar pe cale legală, ca acest lucru să nu se mai întâmple. De cealaltă parte, Catinca și Calina au spus că nu înțeleg motivul acțiunii. În exclusivitate pentru Playtech, Oana a dezvăluit că, dincolo de discuțiile publice, ea și sora sa nu au stat de vorbă și nu s-au sunat. În plus, ea a subliniat că nu își dorește să dezvolte subiectul.

„Nu s-a supărat nimeni pe nimeni. Eu doar am specificat niște lucruri, am trimis o notificare televiziunilor prin care le-am explicat că se folosește în mod abuziv un nume și atâta tot. În rest, nu a existat absolut nicio altă discuție”, a declarat Oana Roman.

Replica Calinei: „Nu suntem sălbatici”

În cadrul emisiunii Express Talk: Aventura în Asia, Catinca și Calina au comentat și ele subiectul. Nepoata Oanei Roman s-a arătat deranjată de atitudinea mătușii sale și a subliniat că, indiferent de numele pe care îl poartă, rămân o familie și au primit aceeași educație, motiv pentru care nu consideră corect să fie marginalizate.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate, totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți. Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia de care spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea, că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a spus Calina.

Catinca a ales, în schimb, să fie mai reținută, rezumându-se doar la afirmația că discuția legată de numele lor de familie nu ar fi trebuit să fie purtată în spațiul public.