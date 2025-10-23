Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
23 oct. 2025 | 14:56
de Andreea Vasile

Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV

Monden
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ce spune Oana Roman despre relația cu sora sa. Sursa foto: montaj Playtech

Relația dintre Catinca și Oana Roman a fost intens mediatizată în ultimii ani – mai ales după internarea Mioarei Roman într-un centru de recuperare din Snagov – și nici măcar decesul acesteia nu le-a apropiat pe surori, dimpotrivă. Recent, disputa s-a reaprins, după ce Oana s-a arătat deranjată de faptul că sora și nepoata sa, Calina, folosesc numele de familie al tatălui său.

Oana Roman, mesaj despre relația cu sora sa: „Nu a existat nicio discuție”

Catinca și Oana Roman au avut de-a lungul timpului perioade în care au fost apropiate, dar și momente în care nu și-au vorbit. În trecut, Catinca a spus că relația lor a avut „plusuri și minusuri”, dar că, până la urmă, fiind surori, găsesc cumva drumul spre împăcare.

După ce tatăl Catincai, Iosif Zilahy, a murit, Oana i-a fost alături și a susținut-o. Totuși, vechile tensiuni au revenit: Oana nu a putut trece peste faptul că sora sa nu a fost prezentă, pe cât și-ar fi dorit, în ultimii ani de viață ai mamei lor.

Anul acesta, conflictul s-a reaprins. Aparițiile Catincai și Calinei la „Asia Express” și criticile primite — inclusiv acuzațiile că nepoata ar fi deteriorat mai multe apartamente închiriate — au deranjat-o pe Oana. Aceasta s-a arătat nemulțumită că numele „Roman” este asociat cu cele două, readucând tensiunile dintre surori în prim-plan.

Vezi și:
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV

Astfel, Oana Roman a cerut, în mod expres și chiar pe cale legală, ca acest lucru să nu se mai întâmple. De cealaltă parte, Catinca și Calina au spus că nu înțeleg motivul acțiunii. În exclusivitate pentru Playtech, Oana a dezvăluit că, dincolo de discuțiile publice, ea și sora sa nu au stat de vorbă și nu s-au sunat. În plus, ea a subliniat că nu își dorește să dezvolte subiectul.

„Nu s-a supărat nimeni pe nimeni. Eu doar am specificat niște lucruri, am trimis o notificare televiziunilor prin care le-am explicat că se folosește în mod abuziv un nume și atâta tot.  În rest, nu a existat absolut nicio altă discuție”, a declarat Oana Roman.

Replica Calinei: „Nu suntem sălbatici”

În cadrul emisiunii Express Talk: Aventura în Asia, Catinca și Calina au comentat și ele subiectul. Nepoata Oanei Roman s-a arătat deranjată de atitudinea mătușii sale și a subliniat că, indiferent de numele pe care îl poartă, rămân o familie și au primit aceeași educație, motiv pentru care nu consideră corect să fie marginalizate.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate, totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți.

Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia de care spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea, că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a spus Calina.

Catinca a ales, în schimb, să fie mai reținută, rezumându-se doar la afirmația că discuția legată de numele lor de familie nu ar fi trebuit să fie purtată în spațiul public.

„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, mi se pare un non-subiect. Poate fi un nickname până la urmă. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume, pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman. Oriunde mergeam, mi-a spus mama: ‘Dar nu le mai da explicații, spune Roman și am terminat’.

Se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor, pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important”, a explicat Catinca.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Știri generale
acum 44 de minute
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Monden
acum 56 de minute
Regina Camilla, şuşoteli cu Regele Charles, în Capela Sixtină. Momentul a fost surprins de fotografi
Regina Camilla, şuşoteli cu Regele Charles, în Capela Sixtină. Momentul a fost surprins de fotografi
Știri generale
acum o oră
Lino Golden, capitol nou în dragoste și carieră, după divorț: „Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent”. EXCLUSIV
Lino Golden, capitol nou în dragoste și carieră, după divorț: „Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Parteneri
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist. Incredibil ce a dezvăluit! „Noi ne-am luat din dragoste. Poate să spună lumea ce o spune ”
Unica.ro