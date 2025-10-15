Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”

Relațiile din familia Roman au fost adesea în centrul atenției publice, iar ultimele luni nu fac excepție. După decesul Mioarei Roman, tensiunile dintre fiicele sale, Oana și Catinca, s-au amplificat, iar un nou episod a reaprins conflictul dintre ele. De această dată, disputa gravitează în jurul numelui de familie „Roman”, pe care Oana nu mai vrea ca sora și nepoata ei să îl folosească.

Un nou scandal în familia Roman

Deși moartea Mioarei Roman părea că va aduce un strop de împăcare între cele două surori, realitatea este cu totul alta. Divergențele dintre Oana și Catinca Roman s-au adâncit, iar conflictul a ajuns acum într-un punct neașteptat.

Potrivit celor apropiate familiei, Oana Roman ar fi transmis prin intermediul avocatului că nu mai acceptă ca sora și nepoata ei, Calina, să poarte numele „Roman”. Decizia acesteia vine pe fondul unui conflict mai vechi, născut după internarea Mioarei Roman la azil, în 2021.

Atunci, Oana a fost criticată pentru alegerea de a o interna pe mama sa, însă ea a explicat că a fost singura soluție posibilă, având în vedere starea de sănătate a Mioarei și dificultatea de a-i asigura îngrijirea acasă. Deși Oana și-a vizitat constant mama la azil și a petrecut cu ea sărbătorile, relația cu sora sa, Catinca, s-a deteriorat pe fondul acuzațiilor că aceasta nu ar fi mers prea des să o vadă.

Replica dură a Calinei Roman: „Nu trebuie să fim sălbatici unii cu alții”

Ultimul episod al conflictului a fost declanșat după ce Oana Roman a transmis public că nu dorește ca sora și nepoata ei să mai folosească numele de familie „Roman”, motivând că Catinca nu este fiica lui Petre Roman.

Declarația a stârnit o reacție imediată din partea Calinei, fiica Catincăi, care a criticat atitudinea mătușii sale.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate, totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”, a spus Calina Roman, în cadrul emisiunii Express Talk: Aventura în Asia.

Tânăra a subliniat că educația primită ar trebui să îi facă pe membri familiei să se respecte reciproc:

„Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia de care spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea, că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman.”

Catinca Roman: „Mi se pare un non-subiect”

Deși lovită direct de acuzațiile surorii sale, Catinca Roman a ales un ton mai reținut și a catalogat totul drept o discuție lipsită de sens. În opinia ei, chestiunea legată de numele de familie nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în spațiul public.

„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, mi se pare un non-subiect. Poate fi un nickname până la urmă. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume, pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman. Oriunde mergeam, mi-a spus mama: «Dar nu le mai da explicații, pune Roman și am terminat»”, a explicat Catinca.

Ea a adăugat că presa și emisiunile TV au continuat să îi asocieze acest nume, fără ca ea să simtă nevoia să corecteze:

„Se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor, pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important.”

Tensiuni vechi, răni deschise

Ruptura dintre Oana și Catinca Roman nu este una nouă. Divergențele dintre ele au ieșit pentru prima dată la iveală în perioada internării Mioarei Roman, însă, în loc să se stingă după dispariția acesteia, conflictul pare să se fi adâncit.

În timp ce Oana susține că a fost cea care a avut grijă de mama lor până la final, Catinca și fiica ei consideră că discuțiile despre familie și nume ar trebui să rămână în afara scenei publice, unde doar amplifică tensiunile.

Deocamdată, niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă un pas înapoi, iar disputa pentru numele „Roman” pare să fi devenit un nou capitol într-un conflict care durează de ani de zile.