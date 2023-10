Câți bani trebuie să dea Dana Roba pentru reconstruirea craniului. „Era să mi se facă rău”

A fost la un pas de moarte, iar acum a primit o nouă lovitură. Câți bani trebuie să dea Dana Roba pentru reconstruirea craniului, ultima și, probabil, cea mai importantă operație din întregul proces de recuperare. Vedeta a dezvăluit suma amețitoare pe care este nevoită să o strângă.

Dana Roba a trăit un coșmar. Vedeta a fost la un pas de moarte, iar cel care a decis să îi fie călău a fost chiar bărbatul cu care și-a întemeiat o familie. A fost atacată de acesta cu sălbăticie, lovită cu un ciocan. A ajuns la spital în stare critică, puțini au îndrăznit să spere că își va reveni vreodată complet în urma traumatismelor suferite.

A reușit însă ce părea a fi imposibil, a supraviețuit. Acum însă, este nevoită să parcurgă un drum lung, dificil, dureros și costisitor pentru a se pune din nou pe picioare.

Dan Roba a trecut deja prin numeroase intervenții chirugicale, în condițiile în care, în urma atacului, a rămas cu două găuri la nivelul cutiei craniene. Vedeta a aflat recent câți bani costă următoarea operație pe care trebuie să o facă, cea de reconstrucție a craniului.

Chirurgul îi va monta mai multe plăci de titan, prețul acestora fiind uriaș, ridicându-se undeva în jurul valorii de 50.000 de euro.

Plus că va trebui să mă tund cheală, în orice țară din lumea asta mă tunde cheală din nou, ceea ce pentru mine este groaznic”, a mărturisit Dana Roba, pentru WOWbiz .

Chiar atât nu m-am așteptat, mai ales că doctorul de la Timișoara a zis că ar trebui să fie undeva la 10.000 maxim, depinde ce îmi pune. Când am ajuns la București și am auzit că o să fie până în 50.000 era să mi se facă rău.

Operația nu are doar rol estetic. Medicul i-a explicat că intervenția ar trebui efectuată cât mai repede, pentru că altfel nu va putea avea o viață normală, în condițiile în care creierul trebuie protejat, nu poate sta acoperit doar cu piele, așa cum se întâmplă acum în cazul Danei Roba, în zonele în care craniul lipsește.

„Medicul mi-a spus deja că nu am voie să trăiesc fără operația la cap. A zis că nu pot să trăiesc așa pentru că am nevoie să cresc două fete normal, asta a fost reacția medicului. Eu m-am gândit să îmi las un breton des și să mă obișnuiesc cu ideea că am fruntea crăpată, dar a spus că nu se poate așa ceva”, a mai explicat Dana Roba, pentru sursa citată.