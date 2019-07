Câți bani îi ia statul român Simonei Halep din premiul câștigat la Wimbledon. Este total nedrept

Simona Halep se va întoarce triumfătoare în țară, după ce a zdrobit-o sâmbătă pe Serena Williams. Sportiva va sosi, în jurul orei 17:00, pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Victoria a făcut înconjurul lumii, iar românca va rămâne mai mult cu onoarea atingerii titlului de ”regina mondială a tenisului” decât cu banii câștigați, căci statul român va lua o parte din ei.

Câți bani îi ia statul român Simonei Halep din premiul câștigat la Wimbledon

Legenda vie tenisului românesc se întoarce acasă, în jurul orei 17:00. Sportiva a reușit să câștige al doilea grand șlam din carieră, după ce anul precedent a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. În urma victoriei sale, Simona a fost premiată cu 2 milioane și 600 de mii de euro, însă în conturi suma aproape că se va înjumătăți. Mai exact, după plata taxelor, românca va rămâne cu un milion 4 sute de mii. Lăsând deoparte banii, Halep se va întoarce în România cu un statut onorofic de a fi membru pe viață în cel mai exclusivist club de tenis din lume, All England Club.

Deși se află în centrul atenției și este foarte solicitată, a anunțat, printre picături, că are planuri mari pentru US Open, în special pentru faptul că anul trecut a ieșit încă din primul tur. Acum, numele ei rămâne gravat pe un trofeu cu o istorie neprețuită. Acesta are o vechime de 133 de ani și este făurit din argint. Simona va pleca în România cu o replică a lui. Aducând și părțile mai puțin bune în discuție, e clar că Simona Halep a ajuns sus datorită adaptabilității sale, dat fiind că pe iarbă în România nu se joacă, pentru că nu e. Considerată o specialistă pe zgură, sportiva s-a impus cu ocazia turneului londonez pe o suprafață nu foarte cunoscută de ea. Constănțeanca a învins, și asta fără să se poate antrena în România, loc unde nu există nici măcar un teren pe iarbă.

Sâmbătă, după ce s-a văzut campioană la Wimbledon, în urma victoriei clare obținute în mai puțin de o oră în fața Serenei Williams, Halep a declarat că a muncit toată viața pentru acest moment. De asemenea, pentru a-și actualiza urmăritorii, constănțeanca a postat pe pagina sa o fotografie alături de câteva cuvinte despre ce a trăit odată cu atingerea succesului. „Astăzi am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis… Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut”, a scris Halep pe Facebook.