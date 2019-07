Live Stream Online Simona Halep – Serena Williams Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Simona Halep – Serena Williams se joacă sâmbătă, 13 iulie 2019, de la ora 16:00. Marea finală de la Wimbledon va fi transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport 2, dar poate fi urmărită și online în format live text și video. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de partidă.

Simona Halep – Serena Williams Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Turneul de la Wimbledon este cel mai vechi și mai prestigios dintre cele 4 turnee de Grand Slam și singurul dintre cele patru care se desfășoară pe aceeași suprafață ca la început, iarba. Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra și este al treilea ca ordine pe parcursul anului, dupa Australian Open și Roland Garros. Primul turneu Wimbledon a avut loc în anul 1877.

Simona Halep și Serena Williams se duelează în acest an în finala de la Wimbledon. Simona a ajuns în ultimul act al competiției după ce le-a eliminat pe Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Viktoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang și Elina Svitolina, în timp ce Serena a trecut de Giulia Gatto-Monticone, Kaja Juvan, Julia Georges, Carla Suarez Navarro, Alison Riske și Barbora Strycova.

„Am jucat multe meciuri împotriva ei şi multe dintre ele au fost foarte strânse. Am învăţat că am şanse şi acum, dacă joc împotriva ei, am încredere în şansa mea, că pot să câştig împotriva ei. Bineînţeles că respect mult ceea ce a făcut şi ce face acum, dar acum mă simt mai puternică mental când joc împotriva ei”, a declarat Simona Halep înainte de confruntarea cu Serena Williams.

„Sunt multe lucruri impresionante la ea. Unul dintre ele este tenacitatea. Capacitatea ei de progresa de fiecare dată, de a găsi forţa. Nu o poţi subestima! A terminat anul de două ori ca lider mondial. Simt că s-a întors, vrea să demonstreze că poate să câştige din nou un trofeu.

Cheia meciurilor dintre noi două a fost chiar înfrângerea pe care am suferit-o la Singapore. Nu am uitat-o niciodată. A jucat incredibil atunci. Iar acest lucru mă face conştientă că poate ajunge din nou acolo, aşa că trebuie mereu să fiu în gardă”, a reacționat Serena când a aflat că va juca împotriva Simonei în finala de la Wimbledon.

Meciul Simona Halep – Serena Williams se joacă sâmbătă, 13 iulie 2019. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport 2, de la ora 14:00. Marea finală de la Wimbledon poate fi urmărită și online în format live text și video.