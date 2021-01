Câți bani ia Dorian Popa din Youtube, în fiecare lună. Suma este din altă lume: ăsta e adevărul

Cât câștigă Dorian Popa cu ajutorul vlogurilor de pe YouTube? Nimeni nu -ar fi gândit la această sumă. Artistul reușește să aducă un mare plus în bugetul familiei chiar și când evenimentele și concertele i-au fost anulate din cauza pandemiei.

Artiștii din lumea întreagă au fost puși într-o postură extrem de incertă. Mulți dintre ei se bucură de decizia de a investi de-a lungul timpului în alte afaceri din alte domenii, în timp ce alții mai trag bani de unde pot – reclame, rețele de socializare, proiecte în mediu online.

În cea de-a doua categorie se numără clar și Dorian Popa, care are un succes imens de când a hotărât să facă vloguri care mai de care mai interesante și hazlii pentru fanii săi, majoritatea copii.

Fostul actor din serialul „Sacrificiul” are clipuri în care le arată tuturor trucuri utile, prepară mâncăruri în câțiva pași simpli sau îi încântă pe pasionații de mașini cu diferite exponate superbe și detalii despre îngrijirea acestora. Solistul a fost invitat recent la emisiunea ȘTIU, din cadrul Aleph News, pentru a oferi câteva informații despre social media și evoluția sa pe platformele de socializare mai ales în vremea pandemiei, când au reprezentat un mic venit în plus la bugetul familiei.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”

Dorian Popa (Sursa: ȘTIU – Aleph News)