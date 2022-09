Câţi bani cere Iuliana Luciu la petreceri private. Vedeta a devenit un DJ de succes EXCLUSIV

Iuliana Luciu s-a reorientat și, recent, și-a făcut debutul și ca DJ, ocupație care-i place foarte mult, mai ales că sora Nicoletei adoră muzica. Dat fiind numele său și faptul că are o carieră bogată și în televiziune, aceasta „se vinde” pe sume cuprinse între 500 și 2000 de euro, care diferă în funcție de numărul de ore pe care-l solicită organizatorul unei petreceri private.

Câţi bani cere Iuliana Luciu la petreceri private

Iuliana Luciu a făcut cam tot ce se putea, de-a lungul carierei sale din show-bizz-ul autohton. A fost cântăreață, actriță, prezentatoare dar și asistentă tv și a participat, de asemenea și la reality-show-urile de pe micul ecran.

Cum în ultima vreme singurele sale venituri erau cele de la emisiunea „Prețul cel bun”, de la Antena 1, în care zeci de concurenți își testează inspirația în ceea ce privește prețul corect al unui produs, dar, mai ales, încearcă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii oferite, proiect ce s-a aflat însă în vacanță, sora cea mică a Nicoletei Luciu a considerat că e momentul să facă și altceva.

2000 de euro, pentru o noapte și muzică de toate felurile cu DJ Lucille

Astfel că, la 35 de ani, Iuliana, de altfel mare iubitoare de muzică, și-a făcut debutul ca DJ, sub numele de DJ Lucille, iar primul său mare eveniment a fost peste hotare, la Monte Carlo. Cum aceasta își dorește să ajungă și în acest domeniu la fel de cunoscută și de apreciată cum era și-n televiziune, ea are și o ofertă pentru organizatorii de evenimente care o doresc la petreceri private, fie că e vorba de cluburi, botezuri sau nunți. Dat fiind numele său și faptul că are o carieră bogată și în televiziune, aceasta „se vinde” pe sume cuprinse între 500 și 2000 de euro.

„Ca la orice DJ sau alt artist, tarifele diferă în funcție de numărul de ore pe care-l solicită organizatorul unei petreceri private. Tarifele Iulianei nu-s deloc mari, ea are o ofertă interesantă și atractivă în ceea ce privește muzica sa”, a declarat în exclusivitate pentru playtech.ro un organizator de evenimente.

Rămâne sub contract cu Antena 1

Cândva în mare vogă, mai ales în perioada în care juca în telenovele, alături de sora sa, Nicoleta, Iuliana Luciu, cea care debuta în muzică încă de la vârsta de 15 ani, reorientându-se apoi spre actorie, a reușit să se mențină încă în show-bizz-ul autohton. Alături de alți trei colegi de platou, după ce cu aproximativ doi ani în urmă participa la show-ul „Asia Express”, Iuliana este un fel de asistentă a lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu la emisiunea pe care aceștia o prezintă, „Prețul cel bun”, de la Antena 1, proiect aflat în vacanță, pe perioada verii.

Contactată de playtech.ro, Iuliana ne-a confirmat faptul că deși va avea joburi ca și DJ, ea încă se află sub contract cu Antena 1 și va continua să apară pe micul ecran în cadrul aceluiași proiect mai sus-menționat.

„ Am fost întrebată dacă am renunțat la televiziune. Nu am de gând să renunț la televiziune, chiar dacă munca mea de DJ este una serioasă și permanentă. Pot să mă implic cu maximă energie și bucurie în amândouă, fără probleme… Deocamdată”, a anunțat aceasta.

A jucat benevol în filmul lui Liviu Vârciu

Altfel, ultima apariție într-un film a Iulianei Luciu a fost cea din „Zăpadă, ceai și dragoste”, producția în care Liviu Vârciu și-a investit averea, care s-a bucurat de un mare succes pe Netflix.

„Lucrez la emisiunea lui Liviu Vârciu, iar ultimul film în care am jucat este cel al lui Liviu. Colaborăm și ne înțelegem foarte bine”, spunea Iuliana Luciu pentru impact.ro.

Potrivit însă mărturisirilor făcute de actor, colegii săi care au apărut în această peliculă au jucat benevol, neavând buget pentru a-i plăti.