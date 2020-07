Câți bani câștigă soția lui Traian Băsescu. Muncește și la 68 de ani

Detalii neștiute ies la iveală despre soția fostului președinte al României, Traian Băsescu. Astfel că fosta Primă Doamnă a țării noastre, pe nume Maria Băsescu, s-a angajat, iar job-ul său este unul pe care multe femei și l-ar dori.

Câți bani câștigă soția lui Traian Băsescu

Soția fostului președinte al României, pe nume Traian Băsescu, lucrează ca administrator al moșiei pe care fiica sa, Ioana, o are la Nana.

Doamna Băsescu are astfel calitatea de administratpr al celor 290 de hectare de teren agricol din comuna Nana, pentru care Ioana a făcut un credit de 1.000 000 de euro.

Maria Băsescu are și un salariu lunar de 5.000 de lei, circa 1.100 de euro. Conform bugetul.ro, înțelegerea a fost parafată în februarie 2017, la doar două luni după ce Ioana Băsescu a revocat din funcție pe fostul administrator, care a fost chiar tatăl ei, Traian Băsescu.

Vreme de 37 de ani, Maria Băsescu a fost casnică

De menționat este faptul că Maria Băsescu, soţia fostului preşedinte al României, a fost casnică timp de 37 de ani, fapt pentru care Traian Băsescu nu a completat în trecut vreun câștig salarial în dreptul rubricii de venituri ale sotiei sale.

De asemenea, într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă, Maria Băsescu recunoştea că regretă faptul că a ajuns casnică: „De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și imi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauza de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune.”, a declarat Maria Băsescu, cu ceva timp în urmă.