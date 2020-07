Traian Băsescu, noul candidat pentru Primaria Capitalei: „Pot să spun că am fost primarul în urma căruia au rămas cele mai multe lucruri”

Veste neașteptată din partea fostului președinte, Traian Băsescu. Acestaa afirmat în urmă cu puțin timp că nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat la Primăria Capitalei.

“Eu nu-mi voi lăsa partidul și voi candida”

Traian Băsescu a vorbit marți seară la Digi24 despre aglomerarea de candidați din partidele de stânga. Ultimele zile au fost pline de surprize pe scena politică, astfel că spiritele s-au încins cu privire la candidature pentru Primăria Capitalei. Apariția lui Victor Ponta ca și candidat pare să o fi supărat extrem de tare pe Gabriela Firea, astfel că și-a anunțat posibila retragere.

Un alt scandal a izbucnit atunci când Robert Negoiță a anunțat că nu va mai candida din partea Partidului Social Democrat. Traian Băsescu afirmă că se așteaptă ca partidul PMP să fie chemat la negocieri, altminteri le va sări în sprijin negreșit colegilor săi.

„Eu le mai dau timp celor de la PNL și USR să ne cheme la negocieri, iar dacă nu vor, eu nu-mi voi lăsa partidul și voi candida. Nu e bine să concentrezi totul doar pe discuția cu Nicușor Dan la primărie, ci trebuie să ai în vedere imaginea de ansamblu cu toți consilierii generali, primarii de sectoare, consilierii locali fiindcă altfel nu are rost. Țineți minte că eu am fost primul care am propus soluția cu Nicușor Dan drept candidat unic al Dreptei, dar nu îmi voi lăsa partidul, pentru că-i va fi dificil să candideze singur”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte al României a afirmat într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu vede de ce nu ar candida, mai ales că în urma sa, pe vremea când a fost primar al Capitalei, au rămas cele mai multe lucruri făcute: „Pot să spun că am fost primarul în urma căruia au rămas cele mai multe lucruri„.

Ce șanse are Victor Ponta în fața Gabrielei Firea

În lupta cu Gabriela Firea, Traian Băsescu nu îi dă șanse mari lui Victor Ponta, motivând prin faptul că există un istoric politic care susține această părere:

„Știți că PSD-ul are un dar nemaipomenit să-și lichideze liderii, iar o Firea care ar mai câștiga un mandat la Primăria Capitalei e o mare amenințare pentru primul scaun al PSD-ului. Am trăit momente de-astea, știu foarte bine care a fost propulsia unei astfel de victorii la Primăria Capitalei, în PD, când a fost competiția cu Petre Roman. N-o spun ca un lucru de glorie, dar e o analiză politică”, a adăugat Traian Băsescu, potrivit digi24.