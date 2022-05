Câți bani câștigă Daniela Crudu în fiecare lună. Tocmai și-a prelungit cel mai bănos contract EXCLUSIV

Daniela Crudu s-a rupt de televiziune, domeniu în care nu intenționează să se întoarcă în viitorul apropiat. Bruneta o duce însă foarte bine și poate sta liniștită acasă, ea fiind imaginea unei case de pariuri încă din 2019, iar contractul ce a fost prelungit, îi aduce o sumă frumoasă în cont.

Câți bani câștigă Cruduța în fiecare lună

Daniela Crudu a considerat că a venit momentul să se retragă din televiziune după ce, potrivit propriilor sale mărturisiri, a bifat cam tot genul de emisiuni existente. Bruneta a participat la Burlăcița, a fost la Survivor, și a devenit cunoscută ca asistentă tv la o emisiune de maximă audiență la acea vreme, moderată de Dan Capatos. Și, cu un astfel de CV, dat fiind faptul că aceasta are și mare grijă de imaginea sa, au apărut și contractele ce-i pot asigura de pe acum un viitor lipsit de griji.

Asta fără a mai fi necesar să fie prezentă, zi de zi, la locul de muncă. Recent, Cruduța a pozat pentru o nouă reclamă, pentru casa de pariuri, cu sediul în Rusia, a cărei imagine o reprezintă în România. Ea are contract cu aceasta încă din anul 2019, și încasează, lunar, în jur de 8.000 de euro, cam trei sferturi din veniturile sale. Reprezentanții respectivei case de pariuri au fost extrem de mulțumiți de prestația și seriozitatea sa, astfel că i-au prelungit contractul, de la an la an.

Are „lipici” la băuturile alcoolice

Alte firme care caută colaborarea cu Daniela Crudu sunt cele de băuturi alcoolice. Asta pentru că bruneta nu s-a ferit să recunoască faptul că nu de puține ori s-a „dres” și cu un păhărel de tărie. Fosta asistentă tv are în derulare și un contract de imagine cu un brand de vodcă.

„Dacă te trezești luni dimineața cu vodka în patul tău, s-ar putea să fii în rai”, spune bruneta într-unul din spoturile publicitare în care această e îmbrăcată sumar, acoperită fiind de sticlele pline cu băutură.

Cruduța a filmat unul dintre ultimele clipuri pentru acest brand într-o herghelie. Ea a fost încântată să meargă în acel loc mai ales că, potrivit spuselor sale, îi plac caii și știe să călărească.

”Știu să călăresc, îmi place, de mică am învățat”, a dezvăluit aceasta, recent, pentru impact.ro.

O mie de euro ca M.C

Totodată, Daniela Crudu mai are contracte și cu o clinică de înfrumusețare, și o alta de haine și prezintă evenimente, ca MC, onorariul său fiind de o mie de euro. Mai puțin cunoscut este însă faptul că bruneta are în program și show-uri erotice, prețul de pornire fiind de 2500 de euro, pentru a accepta un astfel de job.

Își îngrijorează apropiații

Daniela Crudu are un regim alimentar destul de nesănătos, în ciuda faptului că nu de puține ori, apropiații i-au atras atenția că se poate îmbolnăvi. Bruneta bea cola în loc de apă, consumă foarte multe cafele și energizante și are zile în care nu mănâncă deloc.