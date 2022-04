Adevăratul motiv pentru care Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu nu-și mai vorbesc deloc. Am aflat mărul discordiei EXCLUSIV

Cândva foarte erau foarte bune prietene. Mai ales în perioada în care lucrau la „Un show păcătos”. Astăzi cele două frumuseți autohtone au rupt „lanțul de iubire”. Dar nu pentru că s-ar fi certat, ci pentru că fiecare are alte priorități, alte activități. Potrivit mărturisirilor făcute de Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Impact.ro, nu mai au lucruri comune despre care să vorbească.

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu se cunosc de când lucrau împreună și făceau echipa bună la „Un show păcătos”, ca asistente tv. Cândva au fost chiar și prietene bune și au avut și joburi împreună. Anii au trecut, fiecare a luat-o pe drumul său care nu mai are legătură cu televiziunea, iar în prezent cele două nu mai țin legătura.

S-a vorbit că acestea s-ar fi certat, că s-ar fi ironizat și, mai mult chiar, că blondina o evită întrucât în trecut, actualul său iubit, Gabi Bădălău, „ar fi avut bucurii” la ea. Ei bine, Bianca Drăgușanu a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că între cele două nu mai există vreo prietenie. Dar motivul este cu totul altul!

„Daniela are programul ei, viața ei. Nu mai vorbesc cu ea de mulți ani, decât foarte rar. Dacă nu am un subiect comun cu cineva, eu nu mențin o relație. Despre ce să vorbesc eu cu ea? Ea nu are copii, nu are afacere. Nu avem niciun fel de relații. Am fost colege acum 10 ani.

Dacă nu avem aceleași idealuri în viață și aceleași activități, iar ea stă într-o parte a Bucureștiului, eu în cealaltă… Nu avem aceleași priorități, suntem diferite. Eu am 40 de ani, ea face alte lucruri. Dacă nu avem chestii comune împreună, ce, sunt obligată să țin o relație de prietenie cu cineva care nu e pe aceeași undă cu mine?

Nu suntem prietene, nu ne-am auzit de ani de zile. Avem vieți diferite, ea e pe distracție, își trăiește tinerețea, frumusețea. Eu îmi caut familie, dar avem alte idealuri, țeluri diferite și, pentru că nu mai lucrăm împreună, nu mai sunem prietene. Am fost o perioadă”, a explicat BiancaDrăgușanu răceala produsă în relația sa cu fosta colegă de platou.