Câți bani au luat vedetele la Ferma 2020, de fapt. Augustin Viziru le-a dat clasă la toți

S-a aflat câţi bani au luat, de fapt, vedetele pentru participarea la “Ferma. Orăşeni vs. Săteni”. Cea mai mare sumă i-ar fi revenit celui mai nou concurent intrat în competie – Augustin Viziru.

Deşi este un show de mare succes, telespectatorii aşteptând cu sufletul la gură fiecare ediţie, se pare că producătorii nu au mai oferit sume colosale concurenţilor. Dacă în alţi ani, vedetele de la “Ferma” erau plătite şi cu 50.000 de euro, sezonul din 2020 a fost unul pe măsură vremurilor. Pandemia de coronavirus a afectat destul de mult şi onorariile celor care s-au luptat pentru câştigarea trofeului de “cel mai bun fermier”.

Conform celor de la Click.ro, Augustin Viziru se afla în fruntea clasamentului, acesta reuşind să pună mâna pe marele premiu. Se pare că a doua încercare a fost cu noroc pentru actor, el primind suma de 50.000 de euro. Viviana Sposub a plecat acasă cu 27.000 de euro, în timp ce George Burcea, iubitul său proaspăt eliminat, cu doar cu 20.000 de euro. Desigur, mai important este faptul că s-au întâlnit şi acum formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Anda Adam şi Anna Lesko au adăugat în conturi, după participarea la “Ferma 2020”, 25.000, respectiv 27.000 de euro. Codaşii topului sunt Giulia Nahmany (5.000 de euro) şi Cezar Ouatu (4.500). În ceea ce priveşte suma obţinută de Alina Puşcău, aceasta a rămas un mister.

Locaţia sezonului de anul acesta a show-ului “Ferma. Orăşeni vs. Sateni” este cea folosită şi în urmă cu 5 ani, în primul sezon – pădurea de la Cocani. Situată la aproximativ 20 de kilometri de Bucureşti, în judeţul Dâmboviţa, este locul perfect, mai ales în plină pandemie de coronavirus. Mihaela Rădulescu a povestit că a ales să locuiască într-o rulotă, chiar lângă platourile de filmare.

”Eu trăiesc la rulotă, pentru că este o opțiune personală. Sunt aici, mă trezesc, fac sport, mănânc și mă duc la filmare. Termin noaptea filmarea. Mă demachiez și mă bag în pat. Când mă trezesc calc direct pe pământ, pe frunze. Am apă caldă, am un pat imens. Am condiții foarte plăcute de muncit. Mă simt bine.

Eu am ales să dorm la rulotă. Ei mă trimiteau la hotel să dorm într-un pat de om, să fac duș în baie mare. Mă înghesui în baia asta mică, dorm în rulotă și sunt înconjurată de un morman de haine. Nu prea am pe unde să calc pe aici. E puțină chinuială, dar îmi place chinuiala asta. Prefer confortul de a mă trezi la locul de muncă. Eu și cu paznicii de noapte”, a povestit prezentatoarea show-ului de pe Pro TV.