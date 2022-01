Cati bani au cheltuit turiștii romani de Revelion. Cea mai mare suma a mers in strainatate

Românii au ales să își petreacă vacanța de Revelion în țară, dar și în destinații exotice. Banii cheltuiți nu sunt puțini la număr, iar o suma considerabil mai mare a fost cheltuită peste hotare. Unde au cheltuit românii banii în acest an și la ce sume s-au ridicat încasările vedem în articolul următor!

Destinațiile alese de români pe teritoriul țării noastre

Asociaţia Naţionala a Agenţiilor de Turism a reușit să facă un studiu la început de an. Acesta arată că românii au cheltuit mai mulți bani în destinațiile alese peste hotare decât la noi în țară. Ca în fiecare an, Valea Prahovei a fost destinația cea mai căutată în perioada dintre ani.

Sfârșitul de an 2021 a strâns peste 20.000 de turiști pe Valea Prahovei, în Predeal și în Poiana Braşov. Stațiunile Păltiniş, Rânca, Vatra Dornei, Borşa, Slănic Moldova, Semenic au adunat un număr de 15.000 de turişti. Zonele cunoscute pentru respectarea tradițiilor și obiceiurilor rurale din moși strămoși au strâns și ele 70.000 de turiști: Bran-Moieciu, Maramureş, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Neamţ, Apuseni, Oltenia etc.

Stațiunile balneare au fost și ele populate de oameni care au ales să se relaxeze la piscine cu apă termală. Astfel Băile Felix, Băile Herculane, Sovata au strâns un număr de 25.000 de turiști.

Banii cheltuiți de români în această vacanță de sărbători nu au fost deloc puțini. Aproximativ 30 de milioane de euro au cheltuit aceștia în toate stațiunile din țară dar și în orașele mari.

„Dezavantajul a fost că minisejurul de Revelion a fost mai scurt, ţînând cont că noaptea de Revelion a fost în weekend. Pentru România, durata de şedere a fost de 2-3 nopţi, faţă de 4-5 nopţi, cât ar fi fost dacă erau mai multe zile libere. Revelionul 2022 nu se compară cu ultimul Revelion normal, din 2020, însă a înregistrat o creştere considerabilă faţă de Revelionul 2021”, a declarat Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România).

Destinațiile alese de români în străinătate

Românii au ales în mare parte și anul acesta destinațiile exotice. Iubitorii de căldură și soare au ales în acest an să își petreacă vacanța de Revelion în locații precum: Egipt – 5.000 de turişti, Dubai – 3.000 de turişti, Zanzibar, Republica Dominicană, Maldive, Sri Lanka, Kenya, America Latină – Mexic, Peru, Panama, Costă Rică etc. – 5.000 de turişti.

Și croazierele au fost preferate de români în acest an. Aceștia au ales destinații precum: Caraibe, Oceanul Indian etc., dar și city break-uri în Europa -Atena, Paris, Praga, Roma, Barcelona etc.

„Pentru destinațiile externe, estimez cheltuieli de circa 45 de milioane de euro. Tarifele au fost pentru absolut toate buzunarele, de la 150 de euro de persoană pentru Revelion la munte în Bulgaria, până la 2.000, 3.000 sau 4.000 de euro de persoană pentru destinațiile exotice”, a adăugat Traian Bădulescu.

Stațiuni cunoscute pentru căldură sau pentru stațiunile montane au fost locurile în care românii au ales să își petreacă noaptea dintre ani. Coasta de Azur, Alsacia, Spania, Portugalia, Austria, Turcia, Bulgaria, Malta, Tunisia și Iordania sunt câteva dintre locațiile preferate de români și sunt alese an de an.