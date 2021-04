Câți bani a luat Loredana Groza de la statul român. Artista a făcut mărturisirea aseară

Loredana Groza a vorbit despre pandemia de covid-19 și despre cum a inspirat-o toată această situație să se îndrepte spre spiritualitate.

Vedeta a vorbit și despre celebra piesă pe care a făcut-o cu mai mulți maneliști, care a fost aspru criticată în mediul online. Loredana spune că viitorul stă în oamenii care fac ceva, nu în cei care sunt inerți.

„Viitorul acestei lumi stă în oameni care pot creea. Care o pot face mai bună. Și nu în cei care sunt retrograzi, care încearcă să se folosească de forța inerției. Nu regret deloc că am făcut videoclipul”, a spus Loredana Groza.

Pandemia a făcut-o pe cântăreață să își regândească viața și să se îndrepte mai multe spre spiritualitate. A început să aibă din nou grijă de ea și să își hrănească sufletul.

Orice în viață trebuie să îl privești ca pe un mesaj pe pozitiv, să nu fi încrâncenat, să nu reacționezi, să nu încerci să dramatizezi lucrurile, și am plecat. Unde a fost mai mare nebunie, acolo m-am dus și eu. M-am dus în Mexic, Miami, Maldive şi o să mă mai duc”, spune ea.

Acum am zis că e un semn, că trebuie să fac niște lucruri și să îmi hrănesc spiritul și să mă bucur de momentele astea pe care trebuie să le iau pentru mod pozitiv.

Loredana Groza: „Nu am luat niciun leu de la Guvern”

Vedeta a vorbit despre faptul că niciodată nu a fost plătită de statul român, ci a muncit de la 14 ani pentru familia ei. Loredana a explicat că are o echipă de 30 de oameni de care trebuie să aibă grijă din punct de vedere financiar.

„Nu am luat niciun leu de la guvern. Muncesc de la 14 ani. Am început să lucrez de foarte mică şi nu numai pentru mine ci şi pentru familia mea. Am peste 30 de persoane care lucrează pentru mine și pe care încerc să le protejez.

Chiar și în aceste vremuri grele nu am făcut rabat de la respectul meu pentru ei din punct de vedere material și din punct de vedere moral, pentru că suntem aici să ne ajutăm unii pe alții.

Cred că oamenii care sunt aproape de oameni, care sunt alături de tine, trebuie întotdeauna susținuți indiferent de situație”, a spus Loredana Groza, invitată la Antena 3.