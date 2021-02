Loredana Groza în imagini interzise minorilor. Cum s-a putut îmbrăca, ținuta a fost transparentă

Loredana este una dintre cele mai sexy vedete de la noi. Arată senzațional și este conștientă de lucrul acesta. Mai mult, cântăreața nu ezită să-și expună trupul senzual ori de câte ori are ocazia, spre deliciul fanilor. De aceasta dată, Lori a apărut mai provocatoare ca niciodată.

Cum s-a lăsat filmată Loredana

Loredana are parte de o viață de vis. Diva trăiește visul oricărei femei. Duce o viață de lux, se bucură de plăcerile vieții la maximum, are o carieră de succes și o familie împlinită. Artista a început anul in fortă și a și bifat deja câteva vacanțe exotice. Recent, întoarsă din Brazilia, Loredana nu a stat mult timp degeaba, și iar a luat-o din loc.

De această dată destinația este Maldive. Una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din ultima vreme, unde frumoasa artistă s-a fotografiat și s-a lăsat filmată apoi a împărtășit momentele cu fanii ei de pe rețelele de socializare. Loredana Groza și buna ei prietenă, make-up artistul Ema Uta, au plecat împreună pe insulă.

Lori, mai sexy ca niciodată

În filmulețul postat de frumoasa blondină pe InstaStory se poate vedea ținuta extrem de sexy cu care aceasta este îmbrăcată. În rochiță neagră, transparentă, Lori este mai provocatoare ca niciodată. Ținuta îi scoate în evidența formele apetisante și cu siguranță această postarea a vedetei i-a pus pe mulți barbați pe jar.

Loredana este cunoscuta, de altfel, ca fiind o prezență extrem de sexy tot timpul. Lori a fost întâmpinată precum o adevărată regină în Maldive, cu șampanie.

Cântăreața a fost foarte mult criticata în ultima vreme pentru faptul ca ar fi apelat în exces la operațiile estetice. Cu toate acestea, vedeta nu a recunoscut niciodată lucrul acesta. Într-un interviu ea declara că sportul si dieta sunt secretele care o mențin în formă.