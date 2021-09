Câți bani a dat Bianca Drăgușanu pe ultima vacanță de la Paris. Suma este halucinantă

Bianca Drăgușanu a spart o sumă cu multe zerouri în cea mai recentă vacanță de lux în care a fost. Blondina nu s-a uitat deloc la bani cât timp a stat la Paris. Vedeta nu a fost singură, ci însoțită de cele mai importane persoane din viața ei.

Frumoasa blondină nu se zgârcește de la nimic atunci când vine vorba de Sofia, fetița pe care o are cu Victor Slav. Pentru ziua de naștere a micuței, Bianca Drăgușanu a ales să o sărbătorească într-un mare stil.

Vedeta TV și-a dus fiica la Paris, la Disneyland, unde fetița s-a distrat alături de cele mai cunoscute personaje de desene animate. Escapada de câteva zile a costat-o pe divă foarte mulți bani! Este o sumă fabuloasă pentru românii de rând, nu și pentru diva showbiz-ului românesc, care întoarce banii „cu lopata”.

Pentru fericirea Sofiei, Bianca Drăgușanu a plătit nu mai puțin de 10.000 de euro! De acești bani, fetița ei și-a văzut idolii de la televizor, alături de care s-a fotografiat, a dormit la un hotel de lux din Paris și a mâncat doar finețuri.

Cele două au zburat cu avionul până la Paris, apoi s-au cazat la un hotel de cinci stele, unde diva a lăsat câteva mii de euro. Bianca și Sofia au fost însoțite de Oana, sora blondinei, și fiul acesteia. În total, vacanța extravagantă a costat-o aproape 10.000 de euro pe celebra vedetă, potrivit Cancan.

Micuța Sofia a împlinit 5 anișori pe 26 septembrie, ocazie cu care mama ei i-a pregătit o super escapadă la Disneyland. Cât au stat în Franța, fetița i-a cerut Biancăi să o ducă zilnic în parcul de distracții celebru. Diva a plătit sute de euro doar intrarea.

Pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu a postat o fotografie în care apare alături de Sofia, cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. În dreptul imaginii, blondina a scris un mesaj absolut emoționant dedicat fetiței sale.

„La multi ani sufletul meu frumos! You are my super power, my angel, my love, my heart, my treasure, my everything! (traducere: Tu ești puterea mea, îngerașul meu, iubirea mea, inima mea, comoara mea, ești totul pentru mine!)”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei cu Sofia.