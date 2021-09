Ce a făcut Bianca Drăgușanu la aniversarea fiicei sale. Toți copiii și-ar dori așa ceva

Ziua de naștere a micuței Sofia a fost prilej de bucurie pentru Bianca Drăgușanu, care și-a răsfățat fetița într-un mare stil. Vedeta TV i-a făcut toate poftele fiicei sale, iar Sofia a fost cea mai bucuroasă. Toți copiii și-ar dori așa ceva!

Frumoasa blondină nu se zgârcește de la nimic atunci când vine vorba de fiica ei. Anul acesta, Bianca Drăgușanu a ales să o sărbătorească pe scumpa ei fetiță cu multe surprize.

Fosta parteneră a lui Victor Slav și Sofia au luat avionul până la tărâmul poveștilor, Disneyland, locul preferat al copiilor, unde cele mai îndrăgite personaje din basme prind viață.

De ziua sa de naștere, micuța Sofia s-a costumat în Albă ca zăpada, iar mama ei a publicat imaginile pe internet, spre bucuria fanilor vedetei, care abia așteaptă să afle ce mai face diva lor. Cele două s-au distrat de minune la Disneyland, de unde au plecat cu amintiri superbe, pe care micuța nu le va uita prea curând.

Pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu a postat o fotografie în care apare alături de Sofia. În dreptul imaginii, vedeta i-a transmis un mesaj absolut emoționant cu ocazia zilei de naștere. Blondina a dezvăluit ce însemnă fetița pentru ea.

„La multi ani sufletul meu frumos! You are my super power, my angel, my love, my heart, my treasure, my everything! (traducere: Tu ești puterea mea, îngerașul meu, iubirea mea, inima mea, comoara mea, ești totul pentru mine!)”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei cu Sofia.