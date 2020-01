Câți bani a ajuns să aibă Denisa de la Bambi. A cumpărat două case în Dubai

Denisa Tănase a achiziționat de curând două case, în Dubai. Chiar vedeta a fost cea care a dezvăluit toate acestea, într-o emisiune TV, unde a fost invitată. Cântăreața din trupa Bambi a reușit să marcheze o astfel de reușită, chiar de la început de an. Foarte fericită și afișând un zâmbet larg, aceasta fost prezentă în platoul show-ului, unde a oferit și detaliile.

Denisa, componentă a trupei Bambi, e cât se poate de fericită, iar lucrurile par să îi meargă foarte bine și din punct de vedere financiar. Vedeta a dezvăluit miercuri, în emisiunea moderată de Teo Trandafir, de pe Kanal D, că ea și iubitul ei au achiziționat două case, în Dubai.

De asemenea, aceasta a fost plecată departe de țară și pe parcursul sărbătorilor de iarnă. Se pare că destinația pentru vacanță a fost una aleasă special, astfel încât vedeta să poată îmbina și afacerile. Este cunoscut că Denisa deține o parfumerie în centrul Brașovului. Afacerea e una profitabilă, pentru că i-a permis să economisească banii câștigați și să îi investească în imobiliare. La fel, sumele câștigate nu ar fi unele deloc mici, dar vedeta nu a dezvăluit și despre ce cifră ar fi vorba.

Denisa Tănase și iubitul său, Mircea Brânzei, au făcut achiziția ce în mod cert a fost una costisitoare, mai ales că ne referim la locuințe în Emiratele Arabe. De sărbători, vedeta a petrecut momente memorabile alături de partener în Dubai, după care s-au întors în Poiana Brașov.

„Nu am început cu bani mulţi, însă investiţia mea cred că trebuie calculată încă de acum 20 de ani. Faptul că sunt o persoană cunoscută m-a ajutat să dezvolt şi să construiesc un brand. Apoi sigur că au fost şi câteva idei isteţe, inspirate, produse bune care au făcut ca oamenii să şi le dorească din ce în ce mai mult şi să revină, multă muncă, puţine ore de somn şi suport din partea furnizorilor şi producătorilor. Am vândut peste 50.000 de sticluţe de parfum, care mi se aduc din Dubai. Am 43 de angajaţi în Bucureşti, în ţară am franciză, dar şi ei sunt angajaţii noştri”, povestea Denisa de la Bambi, despre afacerea ei cu parfumuri, potrivit click.ro.