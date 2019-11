Denisa Tănase de la Bambi s-a pozat în pat, alături de iubitul ei. Toată lumea a fost atentă la acest detaliu FOTO

Denisa de la Bambi a avut parte de multe eșecuri în dragoste. Ei bine, fanii se pot bucura acum pentru ea, pentru că pare că l-a găsit în sfârșit pe Făt-Frumos. Iată în ce ipostază intimă s-au fotografiat cei doi!

Denisa a dezvăluit în repetate rânduri faptul că este familistă și că și-ar dori mai mult decât orice să aibă o familie. Din păcate, soarta a decis pentru ea să învețe ce este răbdarea. Cântăreața are la activ câteva eșecuri în amor și un mariaj ratat, dar lucrul acesta nu a făcut-o să nu mai creadă în iubire. Toate vin la timpul potrivit, asta a învățat Denisa Tănase, pentru că atunci când se aștepta mai puțin…hop și Făt-Frumos.

Solista este îndrăgostită până peste cap și are planuri mari pentru viitor. Relația sa este foarte sigură acum, mai ales că le arată și fanilor lucrul acesta. Ea s-a fotografiat alături de iubitul ei într-un cadru intim. Cei doi stăteau în pat și se uitau la piveliștea de milioane care-i aștepta doar să deschidă ochii. Cel mai probabil, Denisa și iubitul ei abia se treziseră și au hotărât să imortalizeze momentul.

”A fost romantic momentul când mi-a dat inelul, pe plajă. În rest, noi nu prea suntem romantici, mai degraba pragmatici. Anul acesta mergem la Paris, într-o vacanță în Orașul Îndrăgostiților. Nunta o facem anul viitor. Sunt multe de pregătit, mai învățam dansul mirilor până atunci. Am divorţat pentru că soţul meu nu era de acord cu cariera mea. E greu ca un om să se obişnuiască cu asemenea lucruri. Îşi dorea să petrec mai mult timp acasă. Meseria mea nu mă lăsa să fac toate lucrurile astea. Ţinând cont că relaţia noastră se degradase în timp, mi-a fost teamă să fac un copil. S-a aşteptat ca eu să renunţ la ce făceam. Am încercat şi varianta asta, să stau acasă toată ziua, dar nu eram fericită. Niciodată nu am ajuns la un numitor comun. Când mai mergeam în vacanţă, eram mereu cu părinţii lui. Mă detaşasem de ai mei…”

Denisa Tănase