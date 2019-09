Surorile Bambi, operații estetice de mii de euro. S-au schimbat atât de tare, încât zici că sunt gemene

Surorile Bambi pare că sunt gemene! Cele două și-au schimbat destul de mult înfățișarea, nu doar datorită anilor ce au trecut, ci și a operațiilor estetice la care au apelat. Ambele au ales să-și schimbe forma nasului, să-și mărească buzele și sânii, dar și să utilizeze același gen de machiaj, specific modei zilelor noastre. În ultimele fotografii postate pe rețelele de socializare arată aproape identic!

Surorile Bambi sunt prezente în spațiul public parcă dintotdeauna. Majoriatea oamenilor din România au putut observa schimbările imense prin care au trecut acestea, de la adolescente…la femei în toată regula. Din păcate, unii din fanii lor au fost ușor dezamăgiți de alegerile estetice din ultimii ani. Cel două artiste au ales să-și îmbunătățească aspectul fizic apelând la măestria medicilor specialiști în „frumusețea de revistă”. Denisa și Raluca Tănase sunt ca două picături de apă din cauza acestor intervenții, susțin fanii. Una peste alta, prea operate sau nu, rămân amintirea cu ochi căprui a tuturor care și-au trăit tinerețea la începuturile muzicii ușoare românești.

“Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune şi acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el. Mi-am dorit un nas mai mic şi doctorul Călin Doboş mi-a rezolvat problema. Am fost la el după ce Denisa, sora mea, şi-a micşorat buzele în cabinetul dumnealui. Am fost cu ea şi am văzut la clinică fete care s-au operat şi mi-au plăcut rezultatele. Luni am făcut operaţia, nici nu le-am spus părinţilor, Denisa i-a informat abia după operaţie. Acum (n.r. – ieri) sunt foarte ok, puţin vânătă la ochi, şi am senzaţia că nu pot respira. Dar e normal după intervenţie”

Raluca Tănase (Sursa: click.ro)