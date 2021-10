Câte mii de euro pe zi făcea românul care se prostitua cu aghiotantul lui Matteo Salvini

Cazul românului de 20 de ani plătit de Luca Morisi să se prostitueze a șocat opinia publică. Tânărul susține că Luca Morisi, mâna dreaptă a lui Matteo Salvini, i-ar fi dat drogul violului.

El a reuțit să fugă de la ferma unde avea loc o petrecere și să anunțe carabinierii. Unul dintre românii prinși cu drogul violului în mașină pe 14 august a făcut declarații șocante.

Românul spune că i-a fost dat drogul violului și că s-a simțit foarte rău, reușind să fugă și să anunțe carabinierii.

„Mi-a dat drogul violului. În noaptea aceea mi-a distrus viaţa. M-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit şi am chemat carabinierii”, a spus românul de 20 de ani pentru cotidianul La Republica.

El a mai povestit cum a ajuns la ferma lui Luca Morisi, mâna dreaptă a politicianului Matteo Salvini, care este cercetat pentru deținere și trafic de droguri.

S-a aflat și pe câți bani i s-a propus să se prostitueze. Se pare că ar fi fost vorba despre 4000 de euro zilnic.

Taxa a fost de 4.000 de euro pentru o zi. La un moment dat m-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit din casă şi am sunat la carabinieri”, spune tânărul de 20 de ani, care ste cercetat acum pentru trafic şi deţinere de droguri.

„Eram trei în fermă – a spus tânărul – eu şi un prieten am fost contactaţi prin intermediul internetului. A mai fost şi a treia persoană. Sunt model, dar din necesitate fac şi „escort” ( prostituţie ).

El a povestit cum a fost orgia pusă la cale de Luca Morisi la ferma Belfiore, din Verona. Deși s-au înțeles la 4000 de euro, prietenul românului alături de care urma să se prostitueze a primit un transfer bancar de la Morisi de doar 2.500 de euro.

„A fost foarte drăguţ. Am petrecut seara cu el, aproximativ 12 ore împreună sau poate ceva mai mult, nu pot spune cu siguranţă. Ne-am distrat cu toţii şi ne-am drogat. Morisi ne-a oferit substanţele. Nu a fost prima dată când am făcut-o, dar nu m-am simţit niciodată atât de rău …

Am consumat prea mult, am fost devastat, m-a luat cu rău şi la un moment dat, nu ştiu cât timp după aceea, am vrut să plec. Dar ceilalţi doi mi-au spus să nu … „, a mai povestit românul.