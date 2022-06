Câte mii de euro a dat Adda pe analize până când a aflat că are borelioză. Își putea lua o mașină de toți banii

Câte mii de euro a dat Adda pe analizele medicale, până să afle că suferă de borelioză. Suma este importantă, își putea lua o mașină de toți acești bani! Adda susține însă că deși a cheltuit mulți bani pe toate analizele medicale, acest lucru nu i-a dat și răspunsul căutat, ci abia testul făcut pentru Borelia avea să îi ofere răspunsul la un an și jumătate de căutări.

Adda a venit în platoul emisiunii La Măruță unde a povestit despre simptomele bolii de care se tratează, dar și tot parcursul până ce a ajuns la un diagnostic cert. Un an și jumătate de căutări, simptome neexplicate, analize și suma de 15.000 de euro cheltuită pentru ele. Însă rezultatul cert avea să vină după un test special pentru boala Lyme.

Datorită alimentației am reușit cumva să țin simptomele sub control, dar când a început cu afectare neurologică nu mai poți să ții sub control cu salată verde. Eu am fost un caz fericit, că la mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din el, să îi facă găurele.”, a spus Adda.

M-am testat și așa am aflat, după ce a am avut prima parestezie la volan, Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia.

Adda este de părere că, cel mai probabil, boala s-a transmis congenital, de la mama ei, însă nu se poate ști exact.

„Nu se poate spune exact, cel mai probabil congenital, de la mama. Te poți naște, dar pot să nu fie manifestări. M-a înțepat un țânțar cu Bartonella și s-a activat boala.

În perioada în care am fost diagnosticată greșit cu intoleranță la histamină mâncam doar 10 alimente, acum mănânc toate legumele, dar am renunțat la carne și am vazut că nu mai am erupții pe piele. Este important să ne testăm însă. Nu am mâncat înghețată de doi ani, ciocolată de doi ani, dar e și o parte bună, aceea că am slăbit, mă simt mai sexi.

Am fost si la psiholog, dar nu m-a ajutat, asta și mi-a zis clar că trebuie să îmi fac testele, pentru că eu sunt o persoană deschisă, problemele mele nu proveneau dintr-o traumă. Una peste alta, boala m-a schimbat asta ăn bine, eu consider că acum sunt cea mai buna versiune a mea. Cred că într-o viața anterioară am fost medic, dar acum vreau să vindec prin muzica mea. Nu am stat să intru în depresie”, a mai mărturisit Adda.