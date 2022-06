Câte kilograme are Raluca Bădulescu la 47 de ani. Secretul siluetei de invidiat (exclusiv)

Câte kilograme are Raluca Bădulescu la 47 de ani. Care este secretul siluetei sale de invidiat. Vedeta anunța recent că divorțează de soțul ei, Florin, după o căsnicie de 13 ani. Are un fiu care va împlini 20 de ani, din relația cu Vali Pungă. Vedeta Kanal D a povestit ce mănâncă, dar și faptul că nu știe să gătească.

Raluca Bădulescu are 47 de ani. La vârsta sa, vedeta de la Kanal D cântărește 47 de kilograme. De ce? Aceasta spune că nu prea mănâncă. Și nici nu gătește, dat fiind faptul că obișnuiește să-și țină hainele și la bucătărie. De altfel, întreaga sa locuință este un imens dressing.

„Dresingul e și în bucătărie, deja, și acolo am haine. Locuiesc practic într-un dressing. Nu gătesc, așa că…Mănânc pe unde apuc. Mă feresc să mănânc, dar nici nu știu să gătesc. De aceea am slăbit…

Nu există mese, am ajuns la 47 de kilograme. Ciupesc de ici, de colo, unde prind o bucată de pâine, am mâncat-o, unde prind o bucată de ciocolată, am mâncat-o. Mănânc dulciuri multe, ele sunt pasiunea mea„, a spus Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Impact.ro.