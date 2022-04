Câte kilograme a slăbit Gigi Becali în Postul Paștelui. Singurele preparate pe care le-a consumat

Pentru unii dintre noi perioada sărbătorilor, fie Paștele, fie Crăciunul, este o perioadă când mâncăm mult și există riscul îngrășării. Dar, pentru unii, precum și cazul lui Gigi Becali, cel puțin sărbătorile de Paște, sunt un motiv de a renunța la kilogramele în plus. Postul Mare este o perioadă de 40 de zile, în care unii creștini renunță la mâncărurile grase, pentru curățarea organismului.

Postul mare, motiv să renunțăm la kilogramele în plus

Postul Mare este o perioadă de 40 de zile în care creștinii își amintesc de evenimentele care au precedat și au inclus moartea lui Iisus Hristos, a cărui viață și învățături reprezintă fundamentul creștinismului.

Se numește Postul Mare, după un vechi cuvânt englezesc care înseamnă „a prelungi”. Acest lucru se datorează perioadei din an în care are loc, deoarece este momentul în care zilele încep să se lungească, pe măsură ce ne apropiem de vară. Este o perioadă de reflecție și de cerere de iertare și când creștinii se pregătesc să celebreze Învierea lui Iisus la sărbătoarea Paștelui, care are loc chiar la sfârșitul Postului Mare.

Postul Mare se încheie cu Săptămâna Mare, care duce la Duminica Paștelui, cea mai importantă zi din calendarul creștin. Această zi marchează învierea lui Iisus după moartea sa pe cruce și este o celebrare a vieții sale.

În afară de semnificația religioasă, Postul Mare este și perioada în care mulți creștini renunță la anumite mâncăruri, în general pline de grăsimi. Cu alte cuvinte, putem spune că este și o perioadă de curățare a organismului de grăsimile dăunătoare, care de obicei se reflectă în numărul de kilograme depuse de la Crăciun și până acum.

Gigi Becali a dat jos 6 kilograme

Se pare că în Postul Mare, Gigi Becali a reușit să mai slăbească. Înainte de Duminica Paștelui, finanțatorul FCSB, alături de Mihai Stoica, Alexandru Tudor, Mihai Mincu, soțul Teodorei Becali, și impresarul Florin Vulturar, a fost la Muntele Atos, unde a participat la toate slujbele din această perioadă. În afară de asta, Gigi Becali a ținut tot Postul Mare, spunând recent că a scăpat de nu mai puțin de 6 kilograme în această perioadă.

„Aveam 82 de kilograme și acum am 76. Mănânc pâine cu gem și pâine cu compot. Altceva nu mănânc! Nu pot nici vinete, nici ardei. E foarte bine așa! Postul este sănătatea trupului. Grăsimea, mâncarea îngreunează trupul, nu e bine”, a declarat Gigi Becali, la RomâniaTV.

În afară de vizita la Muntele Atos, Gigi Becali a mai trimis bani și pentru comunitățile de nevoiași din Africa, unde „a trimis imediat echipe de ingineri, arhitecți și artiști plastici din România în Africa, oameni care au mai lucrat la biserici ortodoxe și alte proiecte.”, conform unei măicuțe de pe continetul african.