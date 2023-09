Cătălin Zmărăndescu, gest rușinos făcut față de fiul lui. Ce s-a întâmplat când Mihai a devenit tată: „Asta e”

Fostul concurent Survivor România a făcut o dezvăluire dureroasă. Cătălin Zmărăndescu, gest rușinos făcut față de fiul lui. Ce s-a întâmplat când Mihai a devenit tată. Tânărul a vorbit despre venirea pe lume a primului său copil.

Mihai Zmărăndescu a venit în platoul lui Dan Capatos, la XtraNight Show, alături de Cătălin Moroșanu. Pe lângă subiectul legat de luptele sportive la care va participa Mihai, avându-l ca mentor pe Moroșanu, tânărul a atins și un subiect important și sensibil pentru el.

„Suntem o echipă foarte bună, colaborăm prin tot ceea ce face. Mihai se va lupta pentru prima oară, va reveni după 5 ani de pauză, acum vine din calitatea de influencer, are foarte mulți fani. Pe 22 septembrie îl va înfrunta pe Florentin Ionescu, va fi un meci de entertaiment. Important este să se lupte..”, a spus Cătălin Moroșanu.

Mihai Zmărăndescu a mărturisit că nu credea că va mai accepta vreodată astfel de provocări, mai ales după ce a început să câștige bani din alte activități. Fostul concurent Survivor a mai spus că a slăbit în ultima perioadă nu mai puțin de 18 kilograme, iar Cătălin Moroșanu i-a fost, de fapt, părinte spiritual.

„Pentru mine a fost o pauză lungă, nu credeam că o să mai fac asta, că o să mă mai bat. Când faci bani din altceva, nu prea îți mai vine să îți iei pumni în cap. Eu am slăbit vreo 18 kg, lucru care m-a motivat mult. Moroșanu a ținut loc pentru mine ca un părinte spiritual”, a spus Mihai.

Cei doi au o relație cu totul specială. Moroșanu i-a fost alături în momente importante din viață, când a simțit nevoia mai mult ca oricând de îndrumare.

„Sincer, nu am cuvinte, nici nu pot să vorbesc, e important ce simt. Dacă aș veni să spun cât de mult înseamnă Moro pentru mine și ar spune că zic mai mult decât trebuie. Ideea este că el știe ce discuții am avut, știe de câte ori am avut momente grele în viața mea, el știe tot.

Acum am doi ani de când sunt la academia lui Moroșanu, trebuie să ții pasul”, a continuat Mihai.