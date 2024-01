Reacția dureroasă a lui Cătălin Zmărăndescu, după ce fiul său, Mihai Zmărăndescu, a fost eliminat de la „Survivor”: „Habar nu am avut!”. EXCLUSIV

Recenta eliminare a lui Mihai Zmărăndescu, din concursul „Survivor” ( PRO TV), nu l-a afectat câtuși de puțin pe celebrul său tată, Cătălin Zmărăndescu. Contactat de reporterii Playtech Știri, fostul bodyguard al lui Gigi Becali ne-a oferit un răspuns dezamăgitor.

Nici măcar greutățile pe care le-au întâmpinat, în ediții diferite, în Republica Dominicană, la „Survivor”, nu au reușit să-i mai apropie pe cei doi, tată și fiu. Cătălin Zmărăndescu a participat anul trecut la celebrul concurs de supraviețuire, iar Mihai, fiul său din prima căsătorie, l-a urmat în această iarnă, fiind însă ieri eliminat.

Contactat de reporterii Playtech Știri, pentru a comenta eliminarea lui Mihai din competiție, Cătălin Zmărăndescu susține că nici măcar nu s-a uitat la tv:

„Am avut alte lucruri mai importante de făcut. Sincer vă spun, nu am mai avut timp și pentru emisiune. Nu știu cine au fost concurenții din acest an. Habar nu am avut! Nu m-am uitat, așa că nu am știut cine sunt ei, concurenții din acest an”.