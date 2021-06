Narcisa Birjaru, în vârstă de 24 de ani, este câștigătoarea celui de-al nouălea sezon “Chefi la Cuțite”, de la Antena 1. Aceasta a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu și a reușit pe tot parcursul concursului să îi impresioneze pe aprigii jurați până să ajungă în finala concursului, ba chiar să câștige marele premiu.

Ei bine, după ce s-a aflat că tânăra a câștigat celebra competiție și suma de 30.000 de euro, răutățile gratuite au început să apară una câte una, lucru ce a reușit să îl scoată din minți pe partenerul său de viață, Alex Turcitu, având în vedere că de multe ori aceasta a foste nevoită să îndure umilințele persoanelor invidioase pe succesul său.

Narcisa Birjaru a ales să se mărite de la vârsta de 14 ani cu Alex Turcitu, alături care formează o familie de nouă ani. Cei doi se iubesc ca în prima zi de relație, așa că suferă enorm atunci când unul dintre ei trece prin momente de cumpănă. Contactat de reporterii Impact.ro, soțul câștigătoarei sezonului nouă de la “Chefi la Cuține” ne-a mărturisit că suferă enorm din cauza faptului că lumea este invidioasă că Narcisa a câștigat marele premiu și încearcă să o atace cu prima ocazie.

De asemenea, Alex ne-a spus ce planuri au cu banii pe care îi primesc în urma competiției, anume 30.000 de euro: „Acum ne dorim un copilaș. Vrem ca din banii de la emisiune să ne luăm o locuință nouă, în București, nu știu dacă apartament sau casă, este prea din pripă să vorbim despre acest lucru. Totodată, ne dorim și să mai întărim relația dintre noi doi, să fie o temelie și mai puternică a relației.”

Dezinvoltă și asumată din fire, Narcisa Birjaru a declarat public că este de etnie romă iar tradiția sa spune că trebuie să se mărite de tânără. Ea a ales să facă acest lucru împreună cu actualul său soț, Alex Turcitu, alături de care merge peste tot și care o susține necondiționat indiferent de situație.

După cum era de așteptat, nu toată lumea a fost fericită de decizia finală. Unul dintre ei a fost cuțitul de aur al lui Chef Florin Dumitrescu, Ștefan Borleanu, care nici măcar nu a felicitat-o pe Narcisa, arătându-și pe față nemulțumirea. Mai mult de atât, el a spus chiar că Narcisa nici nu ar fi trebuit să ajungă în finală!

”Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final a ajuns să mă frustreze situația, dar am trecut peste. Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem în 2021 și trebuie să evoluam, să ne ajutăm de tehnologie. Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine! Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt! Felicitări Cătăllin Amarandei, Alex Bădițoaia, Florin Revesz, Riki Watanabe, Valentina Ioniță, Keed! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!”, a scris concurentul pe Instagram.