Gică Hagi, fan dinamovist la petreceri. Ipostaza inedită în care a fost surprins „Regele” VIDEO

Gică Hagi, fan dinamovist la petreceri. Fostul mare internațional român a jucat la Steaua între 1987-1990. „Regele” nu a fost, însă, niciodată un stelist „pur-sânge”. El a mai jucat în România doar la Farul și Sportul Studențesc. Dar în rivalitatea roș-albaștrilor cu cei de la Dinamo, se pare că actualul manager-patron de la Farul se simte mai aproape de culorile alb-roșii.

Gică Hagi, fan dinamovist la petreceri. Cel mai bun număr 10 din istoria fotbalului nostru a debutat în fotbal la Farul Constanța. Tocmai de aceea, aceasta a rămas echipa sa de suflet, pe care a avut ambiția s-o revadă în prima ligă de fotbal după fuziunea cu Viitorul.

Gică Hagi a jucat trei sezoane la Sportul Studențesc, după care a trecut la Steaua, în vara lui 1987. Hagi a explicat și motivul pentru care a ales să se transfere la clubul militar.

„Când am plecat de la Sportul la Steaua știam ce am de făcut. Știam că vreau performanță, aveam acest ideal. M-am autoprovocat. Ce să mai fac la Sportul? Să fac ce vreau în vestiar? Am preferat să vin la Steaua, unde mi s-a spus că nu mi se garantează locul în echipă, lucru care m-a motivat”, a explicat Gică Hagi, în 2009, la gsptv.