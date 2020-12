Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț, e un norocos. Ce veste i-au dat medicii din Belgia

Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț se poate considera un om norocos, după vestea pe care a primit-o de la medicii din Belgia. Ce i-au transmis aceștia, vedeți în articolul de un pic mai jos.

Medicul-erou Cătălin Denciu se simte mai bine, dar este tot la Terapie Intensivă

Sunte vești bune venite din Belgia, acolo unde este internat medicul-erou Cătălin Denciu, cel care a sărit în fllăcări pentru a-și salva pacienții din incendiul de la secția ATI a spitalului Piatra Neamț.

Astfel, medicii de la spitalul militar Regina Astrid, acolo unde a fost transportat în stare gravă, au anunțat că medicul Cătălin Denciu a fost detubat recent și, chiar dacă are nevoie în continuare de spitalizare, aceștia sunt optimiști cu privire la starea lui de sănătate.

Belgienii sper că medicul-erou își va reveni

Cătălin Denciu se află internat la Terapie Intensivă în spitalul militar din Bruxelles, iar doctorii belgieni care îl îngrijesc speră că doctorul va pleca acasă pe picioarele sale. ”El este încă la terapie intensivă ceea ce înseamnă că există un risc. Atunci când un pacient este la terapie intensivă există întotdeauna un risc pentru pacient.

Dar lucrurile merg într-un sens bun așa că noi avem speranțe că totul va reveni la normal și doctorul Denciu va putea pleca acasă pe picioarele sale cât mai curând cu putință”, a declarat doctorul Soete Olivier, anestezist terapie intensivă.

Ce așteaptă medicii belgieni

Conform medicului Soete Olivier, ”totul depinde de profunzimea rănilor și de suprafața afectată. Dacă rănile sunt profunde pacientul trebuie operat de mai multe ori chiar, așa că durează mult pentru că nu putem să-l operăm în fiecare zi”

”După ce încheiem acest proces, când toate rănile sunt închise, după ce toate operațiile se încheie cu succes, pacientul are nevoie de multă recuperare, are nevoie de fizioterapie, iar apoi acest pacient trebuie să fie ținut sub observație ani la rând pentru a vedea cum evoluează cicatricile”, a mai spus medicul.

Soția medicului-erou speră că totul va fi bine

Soția lui Cătălin Denciu îi este mereu acestuia alături și le-a mulţumit tuturor celor care le-au fost sprijin și i-au ajutat în această perioadă grea. ”Faptul că pot să fiu alături de el, că pot să îl văd, că pot comunica ușor ușor cu el mă ajută foarte mult și cred că și pe el îl ajută prezența mea aici. Cu pași mici, cum este în toate aceste cazuri, ne vom apropia de un final fericit.

Am credința aceasta. De la Dumnezeu a venit această putere și din energiile pozitive ale oamenilor și bineînțeles și din partea familiei. Copiii ne-au susținut mai mult decât aș fi crezut că pot fi în stare niște copii”, a spus Alina Denciu.