Cătălin Crișan, schimbare radicală în pandemie. Ce s-a întâmplat în viața lui

Fanii lui Cătălin Crișanu sunt uimți de decizia acestuia din pandemie. Ce a hotărât cunsocutul cântăreț și care sunt ultimele evenimente din viața sa? Viața solistului s-a schimbat din cauza vremurilor noi.

Cătălin Crișan a luat o decizie tranșantă în criza sanitară

Viața tuturor s-a modificat din cauza contextului actual, mai cu seamă a artiștilor. Cătălin Crișan a devenit cunoscut publicului în urmă cu 34 de ani, la Mamaia, iar de atunci și-a îngrijit cariera și a reușit să rămână în vizorul publicului preț de zeci de ani.

Cântărețul a vorbit despre perioada aspră de care avem parte cu toții și despre cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică. Mai mult decât atât, vedeta a declarat și că perioada pandemiei a venit cu lecții multe de învățat și că în această perioadă a avut oportunitatea să-și dea seama de anumite greșeli.

Interpretul avea doar 19 ani pe când trei mari artiști de la noi îi spuneau că are talent. Concret, cei care l-au încurajat să meargă pe acest drum au fost: interpretul Dan Spătaru, dirijorul şi compozitorul Sile Dinicu și actorul Florin Piersic.

Solistul a început să prindă aripi și să creadă și el în talentul său, ulterior a început să pășească adânc și să-și facă loc în acest domeniu de care nu s-a mai despărțit: „În izolare, am realizat ceea ce nu am avut timp să fac foarte mult timp: mi-am pus ordine în gânduri, am analizat greșelile comise în ultimul timp, am făcut curățenie în telefon, ștergând numerele așa-zișilor prieteni, cei care nu m-au sunat cu anii…”

Ce a făcut artistul în pandemie?

„Este o ediție cu un invitat care m-a întors în timp, mai ales că mi-am provocat invitatul să fredoneze melodiile celebre ale epocii când s-a lansat, ale lui și ale colegilor, aceleași care se fredonează și acum, indiferent despre care generații de români vorbim. Da, e o muzică pe care n-o mai auzim la radio, dar care face istorie și probabil va rezista încă multă vreme, dincolo de modă sau gusturi”, a spus prezentatoarea Irina Păcurariu.