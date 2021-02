Ce s-a ales de prima soție a lui Cătălin Crișan. Lucia Bubulac e superbă!

Ce s-a ales de prima soție a lui Cătălin Crișan. Lucia Bubulac este superbă, anii nu și-au lăsat amprenta pe chipul ei luminos. După divorțul artistului de Lucia Bubulac în 2011, blondina a ieșit din sfera publică. Cum arată acum mama primilor doi copii ai lui Cătălin Crișan. Bubulac și fiica ei Daria par a fi două surori.

Atunci când Cătălin Crișan și Lucia Bubulac s-au căsătorit au crezut că vor rămâne împreună pentru totdeauna. Destinul, însă, a avut alte planuri pentru artist și femeia care avea să-i dăruiască doi copii minunați, pe Daria și pe Raris. După ce au decis ca drumurilor lor să o ia pe căi separate în viață, cei doi au semnat divorțul în anul 2011. Deși despărțirea a fost una pașnică, războiul a urmat trei ani mai târziu. În 2014, Lucia Bubulac și fostul ei soț au început să își arunce cuvinte grele, iar la mijloc au fost prinși cei doi copii ai lor.

Deși au trecut aproape nouă ani de la separarea ei de Cătălin Crișan, Lucia Bubulac a rămas la fel de tânără și frumoasă. Trăsăturile chipului par să nu fi fost afectate de trecerea timpului, iar ea și fiica ei Daria par a fi două surori. Cătălin Crișan și-a refăcut viața alături de medicul Alina Cupșa, dar nici acest mariaj nu a rezistat. Artistul și a doua lui soție s-au despărțit la nouă luni de la botezul fiicei lor, iar anunțul a fost postat, atunci, de către cântăreț pe pagina lui oficială de Facebook.

„Dragi prieteni, din noiembrie 2013, eu şi Alina am decis să ne separăm vieţile. Atât ea cât şi eu nu vom comenta absolut nimic referitor la motivele despărţirii noastre şi rog presa să nu insiste”, declara, în 2014, solistul Cătălin Crişan despre separarea de cea de-a doua soție.

În 2014, cel de-al doilea mariaj ratat al lui Cătălin Crișan a stârnit un scandal de proporții biblice. Surse din anturajul cântărețului au spus, atunci, că artistul ar fi fost supărat pe prima soție, acuzând-o pe Lucia Bubulac că ar fi avut probleme cu alcoolul și i-ar fi făcut viața un coșmar în timpul căsniciei.

La rândul ei, Lucia Bubulac s-a apărat în fața acuzațiilor fostului său soț. Mai mult, blondina o acuza pe Alina Cupșa, a doua soție a lui Cătălin Crișan, de faptul că era vinovată pentru destrămarea căsniciei sale.

„Să spună ce vrea și să aducă și dovezi. Nu mă mai miră nimic în acest moment, dar absolut nimic, atunci când vine vorba despre fostul meu soț. Pe el l-a deranjat că am spus adevărul. Este supărat că i-am stricat imaginea, însă nu am făcut deloc acest lucru. Doar am spus adevărul. Îl invit și pe el să facă același lucru”, a declarat Lucia Bubulac, pentru aceeași sursă.