Cătălin Botezatu, mesaj tulburător în plină pandemie: ”Sunt în grupa de risc!”

Cătălin Botezatu, juratul de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a acordat recent un interviu, în care a povestit cum se simte, dar și ce face în această perioadă de carantină, cauzată de pandemia de coronavirus.

Cătălin Botezatu, mesaj tulburător în plină pandemie

Cătălin Botezatu a spus că se simte OK, nu a mai ieșit din casă decât pentru strictul necesar, dar, la fel ca toți ceilalți, se teme de epidemia de coronavirus, mai ales că se află în grupa de risc.

”Sunt OK, dar traversăm cu toţii o perioadă dificilă, stăm în casă şi ieşim doar dacă este absolut necesar. Faptul că nu mai ies şi activitatea mea este redusă efectiv la maximum mă face să mă simt, uneori, uşor inutil, dar îmi găsesc tot felul de treburi de făcut acasă. Fac curăţenie, deşi am măşină de spălat vase prefer să le spăl manual. Citesc atât cât îmi permite vederea, pentru că obosesc foarte uşor, mă uit la filme. Încerc să fac lucruri plăcute, pozitive, evit să mă uit la programele de ştiri”, a spus Cătălin Botezatu pentru revista OK Magazine.

”Sunt în grupul de risc şi am probleme de sănătate”

Doar șase luni au trecut după ultima operație a lui Cătălin Botezatu, dar își pune încrederea în divinitate că va trece cu bine de această perioadă.

”Da, mă sperie, pentru că este un virus, un duşman invizibil, nu ştii unde este şi nici cum te poţi lupta cu el. Mă sperie pentru că mor foarte mulţi oameni şi nu e drept. Mă sperie pentru că sunt în grupul de risc şi am probleme de sănătate, cu inima, iar de la operaţie au trecut doar şase luni. Dar îmi pun încrederea în Cel de Sus. Bineînţeles că mă gândesc la părinţii mei, la apropiaţi. Îmi este frică atunci când văd cât de neajutoraţi sunt oamenii, încerc şi eu să ajut cât pot. Voi continua să fac asta pentru că oamenii au nevoie. E o încercare, o perioadă foarte grea pentru noi toţi şi cred că fiecare dintre noi are frici în aceste clipe”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa menționată.