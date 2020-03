Cătălin Botezatu a dat lovitura în plină pandemie. Contracte de milioane de euro cu statul pentru medici

Pandemia de coronavirus îi rotunjește conturile creatorului de modă Cătălin Botezatu. Vorbim de sume de aproximativ 18 milioane de euro. Asta da lovitură de proporții pentru firma Viggo Fashion Internațional!

În contextul crizei fără precedent provocată de pandemia de coronavirus, Viggo Fashion Internațional, producător de costume şi haine „made to mesure” pentru bărbaţi, semnează cu statul român două contracte în valoare de cca. 18 milioane de euro, împușcând astfel o licitație de răsunet. Așa se face că, pe timp de pandemie de COVID-19, medicii români poartă haine de la Botezatu.

Potrivit celor două „acorduri cadru”, încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 11/2020, referitoare la asigurarea stocurilor de urgență medicală, Viggo, brand-ul a cărui imagine este creatorul de modă Cătălin Botezatu, va livra statului român combinezoane cu cagulă și protecție pentru încălțăminte, precum și viziere de protecție necesare pentru siguranța cadrelor medicale, care stau în prima line în lupta cu noul coronavirus, potrivit cancan.ro.

Mai exact, Viggo Fashion Internațional trebuie să livreze 500.000 combinezoane de protecție și 1.750.000 de viziere de protecție, în decursul a patruzeci și cinci de zile calendaristice de la semnare, doar că brandul nu le va produce ci le va importa. Prețul pentru un combinezon cu cagulă și protecție pentru încălțăminte este de 93 de lei, în timp ce costul unei viziere de protecție este de 19 lei.

Vorbind despre Ordonanța de Urgență 11/2020 – care se referă la stocurile medicale de urgență, reputatul doctor Raed Arafat a declarat că acestea ar fi trebuit să existe încă de acum doi ani.

„Dacă vorbim de prea târziu, trebuia să avem de acum doi ani stocuri. În ianuarie am început să ne pregătim, ne trebuia legislația și Ordonanța a ieșit în cursul lunii februarie și imediat am început achizițiile. Oricum, noi trebuia să facem achiziții cu doi-trei ani înainte, noi am făcut stocuri când a fost Ebola și am folosit aceste materiale rămase de atunci pentru această situație. Această Ordonanță care a ieșit acum ne va permite să avem stocuri nu numai pentru situația asta, ci pentru o perioadă lungă în viitor. Acum, asta e. Ordonanța a ieșit în luna februarie și am început să lucrăm în acest sens”, a explicat șeful DSU.