Cătălin Botezatu, de nerecunoscut lângă doi foști concurenți Exatlon. Giani Kiriță a făcut totul public

Cătălin Botezatu abia dacă a fost recunoscut de către fanii acestuia. Celebrul designer arăta foarte diferit. Ce au observat cei care îl urmăresc la fotografia acestuia cu doi foști cocurenți de la Exatlon?

Giani Kiriță a postat o fotgrafie cu celebrul Cătălin Botezatu. Deși se scria zilele trecute că acesta mai are de îndurat multe drumuri din România în Turcia pentru tratamente, artistul pare într-o formă de zile mari. Juratul de la Bravo, ai Stil arată impecabil și ne demonstrează că vârsta este doar un număr.

Cu toate că a avut de trecut printr-o încercare foarte grea, se pare că perioada neagră a sa l-a învățat să se bucure de lucrurile care contează și să rămână în preajma oamenilor care îi sunt cu adevărat dragi. În fotografia în cauză, Botezatu apărea alături de Giani Kiriță și Cătălin Cazacu. Toți trei zâmbitori, cu o atitudine degajată și foarte fericiți de revedere, au decis să imortalizeze momentul. Fanii lui Giani i-au transmis cele bune designer-ului și au părut extrem de încântați de apariția care-l arată parcă mai tânăr decât niciodată.

„Eu mă simt bine acum, am putut să îmi fac nu mai puțin de nouă prezentări de la revenirea în țară. Cu toate acestea, trebuie să am grijă de sănătatea mea și să țin cont de ce spun doctorii. Din acest motiv, peste două săptămâni, trebuie să mă duc la clinică pentru o nouă rundă de investigații și tratamente la colon. Sper ca totul să fie OK, întrucât chiar simt că am depășit momentele grele”

Cătălin Botezatu (Sursa: wowbiz.ro)