Cătălin Botezatu, adevărul despre Iulia Albu: ”Dacă nu era Bravo, ai Stil, nu exista!” Ce i-a făcut lui Mihai Albu

Cătălin Botezatu a spus adevărul despre Iulia Albu, fosta sa colegă de la Kanal D. Designerul susține că dacă nu era emisiunea ”Bravo, ai Stil”, criticul de modă nu exista. Ce i-a făcut lui Mihai Albu?

Cătălin Botezatu și Iulia Albu au stat la aceeași masă, făcând parte din juriul emisiunii ”Bravo, ai stil”. Între timp, Iulia a dispărut din peisajul turcesc, mutându-se la PRO TV, unde susține o rubrică de fashion, tot în aceeași sferă, precum făcea, de altfel, și la ”WOWbiz”. Distanța dintre cei doi s-a putut observa din aprilie, de la înmormântarea amicului lor comun, Răzvan Ciobanu.

Criticii de modă au avut un schimb de replici acid, care a luat amploare după ce Iulia a declarat că foarte puțini dintre cei prezenți la ceremonie și-au exprimat cu adevărat durerea, cei mai mulți fiind acolo ”pentru un punct de rating în plus sau pentru a fixa cuiul pe care i l-au băgat deja demult în sicriu”.

Mai apoi, Botezatu s-a arătat deranjat de comentariile vedetei, afirmând: ”A început să spună că «unii au venit aici să bată cuie», lucru care m-a durut. Eu chiar am avut o legătură puternică şi de amiciţie cu Răzvan Ciobanu, l-am ajutat mereu, l-am iertat dacă, în unele momente, poate am întâmpinat probleme. De aceea, acum, nu înţeleg atitudinea Iuliei şi atacurile ei fără noimă”.

De această dată, vorbele sure au venit într-un alt context. Botezatu și-a prezentat, zilele trecute, noua colecție pentru sezonul rece, unde a stat de vorbă cu jurnaliștii de la cancan.ro. Întrebat despre Iulia Albu, designerul nu a avut prea multe cuvinte de laudă la adresa sa, din contră, a amintit ce i-a făcut fostului soț, Mihai Albu și a susținut că dacă nu era ”Bravo, ai Stil”, nu exista.

„Dacă nu era emisiunea ”Bravo, ai stil!” nu exista. Mai bine zis dacă nu era un Mihai Albu de care ea s-a agățat pentru credea că o să o ajute. El a ajutat-o cât a putut, dar omul nu avea așa de mulți bani cum ea a crezut. Nu i-a permis să-i ”omoare” clienții cum ea a făcut-o. Ea i-a îndepărtat și clienții și creatorii cu care el lucra. Inclusiv eu am lucrat cu el, dar nu din cauza ei am încetat colaborarea. Iulia e o fată ok, a încercat să meargă printre jaloane și încearcă să supraviețuiască cum e firesc”, a declarat Cătălin Botezatu pentru sursa menționată mai sus.