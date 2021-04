Cătălin Botezatu are noi probleme. Ce se întâmplă cu designerul: ”Acum este jos, jos, jos” VIDEO

Fanii lui Cătălin Botezatu au primit o veste extrem de proastă. Cunoscutul fost jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil” are din nou probleme de sănătate. Ce se întâmplă acum cu celebrul designer? Iată ce detalii a oferit vedeta!

Cătălin Botezatu i-a surprins pe fani cu mărturii extrem de așteptate. Acesta a atins doar câteva subiecte despre viața sa profesională de-a lungul anilor de când se află înatenția românilor, dar întotdeauna a lăsat la coadă părțile negre precum problemele de care s-a izbit.

Iată că în podcast-ul lui Radu Țibulcă a discutat despre tot și toate extrem de transparent și asumat. Designer-ul s-a plâns de faptul că viața sa emoțională este foarte jos la moment, iar că alte probleme de sănătate și-au făcut apariție:

„În ultima perioadă am avut și probleme de sănătate. Am avut și momente de nefericire în plan sentimental. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de șubredă.

Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos. Acord prea mult credit persoanelor, mă îndrăgostesc foarte repede.”, a declarat Cătălin Botezatu.

Ultimele momente grele pentru fani au fost atunci când au primit alte vești proaste despre vedetă în luna februarie, atunci când Botezatu a făcut o vizită în Turcia. Medicii nu i-au dat undă verde să consume dulciuri și l-au sfătuit să respecte un stil alimentar echilibrat. Amintim că în trecut s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, suferind un șir de operații chirurgicale la inimă și colon, după ce i-a fost descoperită o tumoră.

„Așa este, am făcut o scurtă călătorie în Turcia, zilele trecute, pentru a-mi face un nou set de analize. Toate au ieșit bine! Singurul lucru mai puțin plăcut în urma acestei vizite e faptul că medicii mi-au interzis să mai mănânc dulciuri. Eva mi-a tot spus de-a lungul timpul că ar fi bine să renunț la produsele care au zahăr, că nu-mi fac bine, dar n-am ascultat-o. Acum sper să pot să le elimin complet și să am o alimentație echilibrată. Sunt bine, ușor obosit pentru că am muncit foarte mult în această perioadă și mă resimt”

