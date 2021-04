Ce a spus Monica Pop despre modul în care s-a vindecat Cătălin Botezatu. Mesajul este clar

Recent vestea că celebrul designer Cătălin Botezatu a fot infectat cu COVID-19 a devenit virală. Fiind un pacient cu risc mare, designerul a decis să nu se interneze. A urmat un tratament acasă, tratament în urma căruia s-a și vindecat. Medicul Monica Pop a reacționat imediat la aflare veștilor.

Fiind una din vocile dure la adresa tratemantelor impuse prin protocoalele Ministerului Sănătății, Monica Pop a reacționat la declarațiile designerului. Acesta afirma recent că a avut o infecție covid, dar o formă ușoară.

Suferind în ultimii ani mai multe operații, designerul a decis să se trateze acasă de covid și nu în spital. În urma acestor declarații Monica Pop a reacționat imediat:

În ultima vreme, din cauza unor forme severe al bolii, mai multe personalități au decedat. În unele cazuri au existat suspiciuni de decese din alte cauze, dar în urma autopsiilor rezultatele au relevat că decesul a survenit din cauza SARS-COV-2.

Cu toate astea, numărul deceselor în urma infectărilor cu covid a crescut. Monica Pop, ca mulți alții, spune că s-a săturat să audă de nenorociri și că ceea ce a făcut Cătălin Botezatu a fost foarte bine.

După ce la începutul anului scăpa de cancer, în urma unei noi intervenții chirurgicale, Cătălin Botezatu se infecta cu covid. Deși cu o formă ușoară a infecției, desginerul decidea săs e trateze acasă.

Vedeta Kanal D recunoștea recent că a trecut prin infecție și că a făcut o formă mai ușoară. Riscul era foarte mare, având în vedere că organismul său era în recuperare, după intervenția de la clinica din Turcia.

”Da, am avut covid. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc. Am avut o formă ușoară.

Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros”, declara Cătălin Botezatu.