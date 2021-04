Cătălin Botezatu a avut covid-19. Prin ce a trecut după ce a luat virusul

În martie anul acesta celebrul designer Cătălin Botezatu era internat de urgență la o clinică din Turcia. Problemele grave de sănătate l-au adus la un pas de o dramă. Diagnosticul a fost unul dur, cancer la plămâni, dar în urma intervențiilor a reușit să scape. Numai că designerul parcă a fost urmărit de ghinion.

Cătălin Botezatu a fost la un pas de o tragedie. Internat de urgență la o clinică din Turcia, avea să priemască un diagnostic dur. Designerul era diagonsticat cu un posibil cancer la plămâni.

După acest moment Cătălin Botezatu intra în categoria persoanelor cu risc major de infectare cu COVID. Din păcate, urmărit de ghinion, Cătălin Botezatu avea să recunoască că a fost infectat cu COVID-19, dar a avut noroc de o formă ușoară a infecției.

”Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros. Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni.

(…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.”, a povestit Cătălin Botezatu.