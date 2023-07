Cătălin Bordea, cuvinte dure despre Ana Morodan. Ce a spus câştigătorul America Express despre gestul făcut de ‘Contesa digitală’: „Mi-am adus aminte”

„Contesa digitală” se află pe prima pagină a ziarelor, după ce a fost prinsă la volan beată și drogată. Vedeta a ajuns în fața procurorilor, după ce oamenii legii i-au întocmit două dosare penale. Cătălin Bordea, cuvinte dure despre Ana Morodan. Ce a spus câștigătorul America Express 2023 despre influenceriță: „Mi-am adus aminte”.

Ana Morodan sau „Contesa digitală”, așa cum se recomandă în mediul online, se află pe prima pagină a ziarelor în aceste zile. Influencerița în vârstă de 38 de ani este implicată într-un scandal colosal, după ce agenții de poliție au descoperit că se afla la volanul mașinii beată și drogată. Pe numele vedetei au fost deschise două dosare penale.

Marți, 28 martie, agenții de poliție au încercat să o oprească pe Ana Morodan pe o stradă din Sectorul 1, București. Aceasta nu a oprit la semnalele efectuate de oamenii legii și, ulterior, a provocat un accident rutier, în urma căruia au fost raportate daune de natură materială.

„Contesa digitală” a refuzat să facă testul pentru consum de alcool sau alte substanțe psihoactive inclusiv la IML, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de „Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

După câteva ore de la eveniment, Ana Morodan a fost oprită în trafic din nou, de un alt echipaj al Brigăzii Rutiere, pentru că figura cu permisul reţinut, ca urmare a dosarului penal întocmit pe numele său. „Contesa digitală” a acceptat să fie testată, aparatele indicând o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, precum și prezența în organism a substanţelor psihoactive.

Astfel, celebra influenceriță s-a ales și cu un alt doilea dosar penal, pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de lege. Miercuri, 29 martie, vedeta s-a prezentat în fața procurorilor pentru a da declarații în legătură cu faptele de care este acuzată. Au apărut și primele imagini cu Ana Morodan, după ce a fost reținută.

Scandalul în care este implicată Ana Morodan a făcut furori – nu doar printre internauți, ci și printre nume cunoscute din lumea showbizului românesc. Una dintre vedetele care au reacționat a fost câștigătorul America Express 2023, Cătălin Bordea. Actorul i-a adresat cuvinte dure influenceriței, fără să îi pronunțe numele în mod direct.

„Mă duc să alerg puțin, că am ales să-mi tratez frustrările old school. Am vrut să mă sui drogat la volan, dar după aia mi-am adus aminte că nu sunt prost”, s-a exprimat Cătălin Bordea.