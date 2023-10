Primele imagini cu Ana Morodan, după ce a fost reținută de poliție. Ce spune vedeta despre substanţele găsite în organism: „Am luat pastile de somn”

Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, se află în mijlocul unui scandal rușinos! Contesa digitală, așa cum se prezintă publicului larg, s-a ales două dosare penale, după ce a provocat tot atâtea accidente. Aceasta, potrivit testelor, se afla sub influența băuturilor alcoolice, dar și a substanțelor interzise. Iată primele imagini cu aceasta, din fața sediului sediului Judecătoriei.

UPDATE 29 martie, ora 18:21: Prima reacție a „Contesei digitale”, după ce pe numele său au fost deschise două dosare penale: unul pentru infracțiunea de „Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice” și altul pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de lege.

„Nu am consumat droguri. Am o rețetă de la medic cu produse care conțin (…). Vă rog nu mai spuneți lucruri neadevărate, că eu mereu am fost onestă cu voi. (…)

Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, este prima reacție a Anei Morodan.