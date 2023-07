Scandalurile în care a fost implicată Ana Morodan. Din ce face bani fosta concurentă de la Asia Express

Ana Morodan sau contesa digitală așa cum mai este numită este un personaj foarte controversat în spațiul online din România. Scandalurile în care a fost implicată Ana Morodan nu s-au terminat, ci dimpotrivă, ele se țin lanț. Recent, aceasta a fost reținută de polițiști după ce a condus sub influența substanțelor interzise.

Ana Morodan are dosar penal. Influencera a fost reținută de polițiști în seara zilei de 28 martie. Ea a fost oprită în trafic de către polițiști, însă le-a ignorat semnalele și a continuat să conducă, lovind două mașini parcate.

A refuzat să fie testată cu aparatul etilotest și drug-test. Ea a fost dusă la INML pentru a îi fi recoltate probe biologice, dar și în cazul acesta s-a opus. Așa că oamenii legii i-au reținut permisul de conducere.

La doar câteva ore mai târziu, Ana Morodan s-a urcat din nou în mașină și a fost oprită de poliție. A aceptat testarea, unde s-a aflat că a consumat substanțe psihoactive și băuturi alcoolice.

Ana Morodan are dosar penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și pentru conducerea fără permis.

Ea a fost arestată pentru 24 de ore și va fi prezentată procurorilor cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

A avut o alcoolemie de 0,40 mg/l/ alcool pur în aerul expirat.

Ana Morodan este cunoscută pentru limbajul colorat și temperamentul coleric. Anul trecut, vedeta a avut o emisiune la Antena Stars, numită REALĂ, by Ana Morodan.

Deși emisiunea trebuia să înceapă pe 29 august, Morodan a recunoscut că va începe pe data de 5 septembrie, din cauza faptului că „i-a fost lene să filmeze”.

”O să înceapă sezonul II pe la începutul lui septembrie. Trebuia să înceapă din 29 august, dar mi-a fost mie lene. Le-am zis că nu pot… Le-am zis Să mă înțelegeți că nu duc acum, lăsați-mă să îmi caut alt spațiu de birou, trebuie să mai angajez oameni, mai am și alte business-uri, am și clienți în zona de online.

Eu m-am programat că am toată luna liberă. M-am dus și le-am spus Fă, a câta oară eu vă spun în p*&a mea, voi nu înțelegeți că eu nu fac numai proiectul ăsta? Lăsați-mă că am și eu alte treburi, am și alte business-uri. Și mi-au zis Bine, Morodan. Lasă că ne descurcăm, facem cumva….”, a spus ea.