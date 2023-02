Câtă miere trebuie să mănânci zilnic, de fapt. De ce să nu exagerezi

Mierea este unul dintre cele mai pure și mai naturale alimente, cu cele mai multe beneficii pentru sănătatea noastră, însă consumul ei trebuie să fie moderat. Știm că îți place și ție mierea, așa că ne-am gândit să-ți spunem câtă miere trebuie să mănânci zilnic, de fapt, și de ce să nu exagerezi.

Adevărul despre miere și mitul că nu este foarte sănătoasă

În 2014, OMS a publicat mai multe recomandări care au subliniat importanța reducerii cantității de zahăr consumate pe zi. Consumul unei cantități prea mari de zahăr poate cauza probleme grave de sănătate. Printre aceste probleme de sănătate se numără bolile cronice, în special cele de origine cardiovasculară, dar și creierul este o altă mare victimă a consumului excesiv de zahăr.

Pentru o bună funcționare a creierului, este necesar un aport echilibrat de glucoză. În cazul în care nivelurile sunt foarte ridicate, pot fi întâlnite probleme precum anxietatea, depresia sau hiperactivitatea. Pentru a evita caloriile goale ale zahărului rafinat, înlocuirea mierii în rețetele de copt este o opțiune mai sănătoasă sugerată în mod obișnuit. În mod similar, produsele ambalate care sunt îndulcite cu miere pot da consumatorilor impresia că primesc un upgrade de zahăr.

Așadar, este mierea de fapt bună pentru tine?

Unul din răspunsuri ar fi nu chiar, atunci când este folosită ca aliment. Mierea furnizează unele substanțe nutritive, cum ar fi fierul și vitamina C. Dar cantitățile sunt atât de mici, mai puțin de 1% din ceea ce aveți nevoie într-o zi, încât este practic lipsită de sens, spun nutriționiștii

Mierea are, de fapt, ceva mai multe calorii pe porție decât zahărul, 21 de calorii pe linguriță, față de 16 calorii pe linguriță de zahăr. În plus, la fel ca și zahărul și siropul de agave, mierea pe care o amesteci în ceai sau pe care o folosești ca îndulcitor în produsele de patiserie este un tip de zahăr adăugat.

„Mierea ar trebui tratată ca toate zaharurile adăugate, ceva ce trebuie inclus în dieta dumneavoastră cu atenție și păstrat la minimum. Se recomandă ca bărbații să nu consume mai mult de nouă lingurițe (36 de grame) pe zi; femeile și copiii, nu mai mult de șase lingurițe (24 de grame) pe zi. O linguriță de miere conține aproape șase grame de zaharuri.”, mai sun specialiștii nutriționiști.

Nutriționiștii spun câtă miere trebuie să mănânci zilnic

Nutriționiștii recomandă să consumi mierea într-un mod conștient și responsabil pentru corpul tău. Ca orice aliment, un aport excesiv de miere are consecințele sale, mai ales într-o societate care abuzează de consumul de zahăr.

Mierea este un îndulcitor natural. Dar acest lucru nu înseamnă că o putem consuma fără limite. Recomandarea pentru o persoană sănătoasă, fără probleme de greutate și care nu își bazează dieta pe un consum excesiv de zaharuri ar fi să ia maximum o lingură mică de miere pe zi.

Aceasta reprezintă aproximativ 10 până la 12 grame de miere. Este clar că totul va depinde de tipul de alimentație al fiecărei persoane și de cantitatea de zaharuri care se consumă zilnic. Un alt factor care poate varia și el cantitatea zilnică recomandată de miere este exercițiul fizic care se face, metabolismul fiecărei persoane și dacă suferă de vreo boală sau afecțiune pe care mierea poate ajuta la tratarea ei.

Beneficiile consumului zilnic

Din ce în ce mai multe studii susțin proprietățile și multiplele beneficii ale mierii pentru sănătate. Iată câteva dintre beneficiile consumului zilnic de miere:

Îngrijirea pielii,

Controlul nivelului de colesterol,

Întărirea inimii,

Îmbunătățirea memoriei,

Îmbunătățirea somnului,

Calmarea nervilor,

Protejarea și îngrijirea stomacului.



Funcționează mierea ca leac?

Mierea a servit ca un remediu de casă consacrat în timp pentru tuse, alergii și chiar pentru vindecarea rănilor. Dar dovezile sunt amestecate în ceea ce privește eficiența sa ca remediu.

Merită să încerci o lingură de miere pentru a calma tusea, de exemplu, unele cercetări arată că poate fi de ajutor. Dar nu încerca acest lucru cu sugari sub 1 an. Mierea poate conține bacteria care provoacă botulismul infantil. Mierea este sigură pentru copii odată ce aceștia au împlinit un an.

Și nu te baza pe miere pentru a te ajuta cu nasul care curge, mâncărimea ochilor sau sinusurile înfundate în timpul sezonului de alergii. În timp ce unii oameni jură pe mierea de fermă locală pentru a-și atenua alergiile sezoniere, aceasta nu are de fapt beneficii notabile, potrivit specialiștilor.

Vechii egipteni foloseau mierea pentru a accelera vindecarea rănilor și pentru a preveni infecțiile, și ar putea exista un oarecare adevăr că funcționează. O analiză din 2015 publicată de organizația medicală Cochrane a arătat că mierea este chiar mai eficientă decât antisepticele tradiționale în tratarea anumitor arsuri, dar autorii raportului subliniază că este nevoie de mai multe cercetări. Efectul s-ar putea datora ingredientelor antibacteriene și antiinflamatorii quercetină și acidului de usturoi.

Concluzie

Acestea fiind spuse, acum știi câtă miere trebuie să mănânci zilnic, de fapt, iar în cazuri excepționale, recomandarea este să-ți consulți medicul înainte de a începe să întinzi miere pe răni și arsuri.