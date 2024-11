Mesajul pe care Kamala Harris l-a transmis susținătorilor săi, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din SUA: ”E momentul să ne suflecăm mânecile!”

Kamala Harris, candidata democrată la președinția SUA, și-a recunoscut miercuri seară înfrângerea, lansând un mesaj puternic de speranță și mobilizare pentru viitor. În fața unei mulțimi de susținători, ea a subliniat valorile fundamentale pentru care va continua să lupte, îndemnându-i pe americani să nu renunțe la visurile lor și la munca pentru un viitor mai just.

Kamala Harris, primul mesaj după ce a pierdut alegerile prezidențiale din SUA

Într-o declarație emoționantă, Kamala Harris și-a recunoscut înfrângerea în fața lui Donald Trump, dar a subliniat că această pierdere nu pune capăt luptei pentru principiile democratice care au definit campania ei.

Ea a anunțat un transfer pașnic al puterii, reiterând importanța respectului pentru procesul democratic: ”Chiar dacă nu a ieșit cum am sperat și am pierdut aceste alegeri, nu am pierdut lupta pentru libertate.

Am vorbit cu Donald Trump și am stabilit un transfer pașnic al puterii, pentru că asta se face într-o democrație.” Prin aceste cuvinte, Kamala Harris a subliniat că respectul față de alegeri este esențial în menținerea unității și stabilității națiunii.

Un angajament ferm pentru drepturi și justiție socială

Kamala Harris a folosit acest moment pentru a reitera că lupta pentru libertate și drepturi fundamentale va continua, indiferent de rezultat. În fața susținătorilor, ea a vorbit despre valorile care o motivează: ”Nu voi renunța niciodată la lupta pentru un viitor în care americanii își pot urma visurile, ambițiile și aspirațiile, în care femeile din America au libertatea de a lua decizii cu privire la propriul corp și nu au guvernul care le spune ce să facă.

Nu vom renunța niciodată la lupta pentru a ne proteja școlile și străzile de violența armată.” Acest mesaj reflectă promisiunea ei de a rămâne o voce puternică pentru dreptul la avort, siguranța comunităților și egalitate de șanse, principii esențiale pentru viitorul Americii, potrivit ei.

Ce le-a transmis tinerilor

Conștientă de impactul rezultatului electoral asupra tinerilor, Kamala Harris a transmis un mesaj de încurajare și speranță, subliniind importanța rezilienței și a acțiunii.

”Pentru tinerii care ne privesc, este în regulă să vă simțiți triști și dezamăgiți, dar vă rog să știți că totul va fi bine. Aș spune adesea că, atunci când luptăm, câștigăm, dar iată cum stă treaba: uneori lupta durează ceva timp. Asta nu înseamnă că nu vom câștiga.”, a spus Kamala Harris.

Ea a subliniat că, deși momentul este greu, americanii au puterea să transforme viitorul prin implicare activă. Ea i-a îndemnat să ”suflece mânecile” și să se organizeze pentru a aduce schimbarea dorită: ”Acesta nu este momentul să ne ridicăm mâinile.

Acesta este momentul să ne suflecăm mânecile. Este momentul să ne organizăm, să ne mobilizăm și să rămânem angajați de dragul libertății și justiției și al viitorului pe care știm cu toții că îl putem construi împreună.”

O chemare la optimism și acțiune

În finalul discursului său, Kamala Harris a făcut un apel la optimism și solidaritate în fața unei posibile ”perioade întunecate” pentru America.

Ea i-a îndemnat pe americani să fie stele de speranță în momentele grele, menționând că ”doar atunci când este suficient de întuneric poți vedea stelele”.

”America, dacă este așa, să umplem cerul cu lumina unui miliard de stele. Lumina optimismului, a credinței, a adevărului și a serviciului.”, a precizat Kamala Harris.

Cu această chemare, Kamala Harris a încurajat un nou început pentru toți cei care visează la o Americă mai bună, subliniind că viitorul țării depinde de implicarea și curajul fiecăruia.

