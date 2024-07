Cât timp se fierbe fasolea la oala sub presiune. Puține gospodine știu, de asta nu iese moale și fragedă

Câtă apă se pune în oala sub presiune. Oala sub presiune este un accesoriu din bucătărie care poate fi de mare ajutor pentru a găti mâncăruri sănătoase, gustoase și rapide. De fiecare dată când folosim acest produs este esențial să ținem cont de modurile lui de folosire. În materialul care urmează vă arătăm câtă apă se pune în oala sub presiune.

Câtă apă se pune în oala sub presiune

Oala sub presiune este unul dintre produsele indispensabile din bucătărie. Aceasta poate fi folosită oricând pentru a scurta semnificativ timpul de prepare și pentru a obține mâncăruri absolut delicioase. Multe gospodine preferă să gătească la oala sub presiune, dar puține știu cum se folosește mai exact. Câtă apă se pune în oala sub presiune?

În primul rând, oala sub presiune este prevăzută cu un capac special, care o etanşează şi care nu permite eliberarea aburului din aceasta. Așadar, lichidul din înăuntru va fierbe, iar aburul nu va avea unde să fie eliberat. Se știe că creșterea presiunii este egală cu creșterea temperaturii, iar timpul de gătit este redus cu mult.

Oala sub presiune nu trebuie umplută cu apă

În momentul fierberii legumelor sau a cărnii, temperatura poate ajunge și la 121°C. Capacul etanșat împiedică eliberarea căldurii, astfel încât fierberea se menține la cota maximă pe flacără mare, dar și pe flacără mică.

Mâncarea se fierbe mult mai rapid, cu până la 70%, lucru extrem de apreciat de gospodine. De exemplu, cartofii fierb în maxim 10 minute față de 45 de minute, iar carnea iese mult mai fragedă în 30 de minute în loc de 1,5-2 ore.

În oala cu presiune, vitaminele din mâncare nu se evaporă, ci se păstrează. De asemenea, oala sub presiune nu înghite atât de mult lichid și elimină tot oxigenul în timpul presurizării. Astfel, ingredientele nu oxidează înăuntru și sunt instant gătite.

Legumele și carnea fierb mult mai rapid

Pentru a folosi oala sub presiune, trebuie să pui apă prima dată, să adaugi alimentele și să fixezi capacul, asigurându-te că este etanș și nu iese aburi pe la marginea lui.

Important este să nu fie oala plină de apă, pentru că legumele vor sta la suprafață și pot acoperi supapele prin care ies aburii. În acest mod se duce la creșterea exagerată a presiunii din oală. Nivelul de apă se păstrează la jumătate sau la un raport de ⅔. În comerț găsim unele modele care au un semn inscripționat, care te ajută să afli limita până la care este bine să pui lichid în interior.

Sfaturi utile pentru a utiliza cu grijă oala sub presiune

Nu pune prea multe alimente în oală.

Nu deschide capacul cât timp se află sub presiune.

Pentru a răci oala, o poți așeza sub un jet de apă rece.

După ce ai fiert mâncarea, eliberează supapa înainte de a deschide capacul. Abia atunci când nu mai ies aburi, acesta poate fi deschis.

Folosește mănuși de protecție, pentru a evita accidentele neplăcute.

Depozitează vasul într-un loc uscat, așezând capacul în interior, pus invers. Acest lucru previne deteriorarea rapidă a oalei.

Timp de fierbere la oala sub presiune

Este important să știm că atunci când gătim vita la oala de presiune, timpul de preparare este de aproape o oră. În schimb, puiul și porcul fierb relativ mai rapid, în jur de 20-25 de minute.