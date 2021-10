De ce au leşinat fraţii şi tatăl lui George Burcea când actorul a apărut la poarta casei lor. Dezvăluiri uimitoare

George Burcea are o poveste de viață emoționantă. Iubitul Vivianei Sposub a trecut prin foarte multe greutăți atunci când era doar un copil. Ce s-a întâmplat atunci când i-a bătut tatălui său la poartă. Aproape întreaga familie a leșinat de uimire.

Are o viață desprinsă dintr-un scenariu de film de blockbuster, dar greutățile niciodată nu l-au doborât. George Burcea a devenit cunoscut publicului larg atunci când s-a însurat cu Andreea Bălan, iar la ceva timp după divorțul de frumoasa blondină, actorul și-a regăsit liniștea în brațele Vivianei Sposub, pe care a cunoscut-o pe vremea când ambii erau concurenți la emisiunea Ferma de la PRO TV.

Invitat de curând în cadrul emisiunii În Oglindă, George Burcea a făcut apel la introspecție, rememorând anumite traume din copilărie. Iubitul Vivianei Sposub își amintește momentul în care și-a cunoscut cei doi frați în 2006, la vârsta de 18 ani.

Părinții actorului au divorțat pe vremea când el avea doar câțiva ani, din cauza problemelor conjugale și a violenței domestice. George Burcea și sora lui cea mai mare au crescut alături de mama lor, în timp ce restul fraților săi au plecat alături de tată.

La vârsta majoratului, fostul soț al Andreei Bălan și-a făcut curaj și i-a căutat pe frații săi, sperând să-i cunoască. Actorul și-a adus aminte de un episod care l-a marcat în adolescență, vorbind, cu ochii în lacrimi, despre momentul în care aproape toată familia a leșinat atunci când s-a prezentat în fața casei tatălui său.

George Burcea a simțit că momentul extrem de emoționant a fost demn de o adevărată telenovelă, iar în primele minute nu i-a venit să creadă unde se află. Tatăl fiicelor Andreei Bălan a declarat că visul său de mic copil a fost să-și reunească familia, la un moment dat.

„Am venit singur de la Eforie Sud, am luat autobuz, autocar, eram prima dată în București. Am găsit o casă destul de mare, am strigat la poartă, a ieșit o mătușă care nu m-a recunoscut și am spus „Bună ziua, îl caut pe Cristian, sunt un prieten foarte bun, spuneți-i să vină dacă este aici.

Tremuram, și în buzunarul drept aveam buletinul meu, ca să le arăt buletinul, să mă creadă că sunt fratele lor sau că sunt fiul tatălui meu. Și după vreo 5 minute iese frate-miu și vine spre mine somnoros, se freca la ochi și spune „Da, salut, ce vrei?’.

Mă uit la el si zic „Burcea Cristian? Eu sunt George Burcea, sunt fratele tău’. A leșinat, a leșinat instant. Apoi am intrat în curte, am mers în casă, a venit și mătușa mea. M-au dus într-o cameră unde toată lumea a sărit pe mine și au început să strige la tata și la sora mea, că era cu toții acasă.

A intrat tata și când m-a văzut a zis „Băiatul meu!’ și a leșinat. A intrat soră-mea după 30 de secunde și a zis „Fratele meu!’ și a leșinat peste tata. Și eu eram pe pat, înconjurat de vreo șapte oameni, cu frate-miu care mă strângea de mână de mă învinețise, eu uitând-mă la ei unul peste celălalt leșinați.”, a declarat George Burcea în emisiunea În Oglindă.