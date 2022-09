Cât mai are de gând să slăbească Monica Anghel. Cântăreaţa s-a consultat cu un medic: „Aceea este greutatea optimă” EXCLUSIV

Monica Anghel a dobândit o siluetă, pe care multe doamne și domnișoare și-ar dori-o. Artista se simte bine în pielea ei și asta se vede. Deși nu și-a stabilit niciodată un obiectiv în ceea ce privește greutatea, ea este nevoită să mai slăbească. La sfatul medicului care a operat-o pe coloană, Monica Anghel trebuie să mai scape de câteva kilograme. 1În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă”, a declarat, pentru Impact.ro, Monica Anghel.

Monica Anghel ne-a spus cât vrea să mai slăbească. “Nu mai îmi bat capul cu ce spune lumea”

În urma operației pe coloană suferită în urmă cu câțiva ani, Monica Anghel a făcut recuperare, și-a schimbat stilul de viață, a topit zeci de kilograme și arată parcă mai bine ca niciodată. Miercuri seara, vedeta a urcat pe podium și a defilat pentru designerul Cera Mihăilescu, show de modă al cărui director artistic a fost Alin Gălățescu.

1Este pentru prima dată când sunt în calitate de model pe o scenă. Nu am emoții. Nu mi-am ales eu ținuta, Cera Mihăilescu a construit toalete pentru fiecare în parte”, ne-a spus artista.

De-a lungul timpului, Monica a etalat outfituri semnate de Cătălin Botezatu sau Clara Rotescu, pe care și le-a făcut pe comandă pentru a avea o imagine impecabilă la diverse festivaluri la care a participat.

Monica Anghel: “Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație”

Monica Anghel duce o viață sănătoasă și pune accent pe mișcare. “O să mai slăbesc câteva kilograme, nu multe, și după aceea mă opresc. O să vreau să fac niște tratamente corporale și după aceea vreau să mă apuc de sport din nou, foarte intens”, ne-a mărturisit ea.

Nu și-a propus niciodată să atingă un anumit număr de kilograme, ci i s-a recomandat din punct de vedere medical să aibă o greutate mai mică decât cea din prezent.

„Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus: “Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva”. În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat, pentru Impact.ro, Monica Anghel.

În prezent, artista are 65 kilograme și are structura osoasă mică, considerând acest lucru un atuu. Greutatea din prezent nu este cea mai mică pe care a avut-o vedeta. La 24 de ani, ea cântărea doar 50 kilograme.

Monica Anghel: “Nu mai îmi bat capul cu ce spune lumea”

În vârstă de 51 de ani, deși nu îi arată, Monica Anghel a învățat să nu pună la suflet criticile.

„Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Și să nu te enervezi pe ele, pentru că oricum nu le poți schimba. De asta sunt și foarte relaxată și nu mai îmi bat capul cu ce spune lumea. Când eram grasă, de ce eram grasă? Acum când am slăbit, de ce am slăbit? Că am slăbit prea mult! Chiar nu mă interesează”, a spus ea, pentru Impact.ro

Intermittent fasting-ul ca stil de viață

În primăvară, Monica Anghel a adoptat intermittent fasting, metodă prin care a scăpat de aproximativ 7 kilograme.